港超聯　晉峰硬撼和富大埔

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周日（19日）「中銀人壽香港超級聯賽」頭場賽事爆發搶分大戰，晉峰於青衣運動場硬撼和富大埔。「粉紅兵團」首循環曾反客為主擊敗「綠戰士」，如今雙方陣容已有不少變化，尤其新援表現漸入佳境，兩支聯賽積分榜下半版球隊次循環再碰頭，齊齊大踢爭氣波。（on.cc東網周日下午3時直播）

晉峰上場於「賽馬會菁英盃」大敗予東方腳下，總教練何信賢卻指對士氣影響不大，認為反而讓3位新兵陳肇鈞、列卡度及栢保羅，得以提升比賽狀態，加上伍家揚刑滿復出，令他有信心可以勝出今場搶分大戰：「季初曾經以2比1險勝對手，但和富大埔多咗雷仙奴，保連奴同加比爾又愈踢愈好，相信今場都係勢均力敵；不過只要球員體能恢復進度理想，前線把握力好啲，同埋後防唔好咁多犯錯，絕對有得贏。」

前鋒栢保羅近期逐漸上力，前一場聯賽對深水埗更交出助攻，為球隊鎮定勝局，他指自己開始習慣香港的足球風格及節奏，希望今場可以踢得更好：「和富大埔係一支好球隊，擁有唔少高質素球員，前線逼搶能力都唔錯；之前我有唔少機會，差啲轉化成入球，今場我好想『開齋』，同埋幫球隊全取3分。」

和富大埔上輪聯賽大踢爭氣波，以兩球勇挫前列分子冠忠南區，主教練李恆滙形容全取3分，對球隊極大鼓舞。「滙Sir」指出晉峰冬窗積極增兵，次循環交手對「綠戰士」而言難度會更大：「晉峰季中加入港隊成員Philip（陳肇鈞）之餘，仲多咗兩個外援，但我哋經過上場波嘅磨合，信心都強咗，相信呢場都會係『五五波』。」他喜見雷仙奴逐漸融入球隊，相信這位巴西外援，能為球隊作出更大貢獻。

去役斬獲入球兼交出助攻的雷仙奴，就形容對南區一戰，乃他加盟大埔至今的「代表作」：「我感覺愈嚟愈弗，希望嚟緊呢場波可以踢得更好。」這位大埔「10號仔」今季首次面對晉峰，他表示有信心為球隊報首循環落敗一戰之仇：「如果我哋好似上場波咁保持高度集中，相信大埔係可以擊敗對手。」

【兩隊預計正選陣容】

晉峰

門將：1.林駿杰

後衞：20.鄭璟昊 38.艾拔簡勞 6.葉卓文 7.林樂勤

中場：32.列卡度 8.卡爾特納 77.伍家揚

前鋒：27.費利浦薩 21.柏保羅 30.陳肇鈞

和富大埔

門將：63.李瀚灝

後衞：6.羅振庭 33.加比爾 2.佐敦查維斯 31.翁煦濤

中場：9.鍾偉強 17.陳曉鋒 4.馮冠鳴 99.鄭子森

前鋒：20.保連奴 10.雷仙奴