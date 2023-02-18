港超聯　港會「地獄主場」招呼深水埗

「中銀人壽香港超級聯賽」周日（19日）激戰連場，其中港會坐鎮香港足球會「地獄主場」，迎戰地區球隊深水埗。近期受到球員傷停困擾的港會，戰績似有所回落，而深水埗近3場全敗，兼且1球不入，雙方為力爭重返勝軌，一定搏到盡！（港台電視32、on.cc東網周日下午4時30分直播）

港會主教練東尼咸美頓（Tony）認為深水埗在冬季轉會窗，加入幾位新球員後實力大幅提升，預計今場絕不易應付，希望球隊能成功搶分：「深水埗加咗幾個新球員之後，實力明顯比之前好，所以今場會係硬仗，但我覺得如果我交得出應有水準，應該有機會攞到分、甚至贏波。」陣容方面，港會今仗迎來雙中堅菲杜化及杜國樑復出，但左閘蕭嘉明因累積5面黃牌停賽。

球隊本季在各項賽事，已3度與深水埗交手，未嘗一敗，但由於深水埗在冬季轉會窗羅致幾名新兵後，實力有所提升，中場喜比特謂今場可能是幾次對戰中，最難應付的一仗，但有信心能靠主場之利有分落袋：「兩隊已經好熟悉彼此，因為呢季已經交咗手3次，不過我哋嘅主場威力強勁，想作客贏波絕對唔係一件容易嘅事，」

深水埗主教練郭嘉諾在球員年代，曾為港會效力長達7年，他笑言自己在這個「地獄主場」留下了不少腳毛，今場首次帶隊回歸，感覺相當特別，但他對球隊充滿信心，目標搶分而回：「今個星期我哋專登離開石硤尾，去咗揾一啲同港會場面積、質素差唔多嘅場練波，適應上唔太大問題。無錯港會今季主場表現好好，但我哋Nothing to lose（冇嘢可以輸），大家豁出去發揮，無壓力表現可能更好。」

南韓籍新兵沈云燮（Sim）暫時正選上陣4次，他坦言球隊成績麻麻，對自身表現並不滿意。深水埗近3場狂失13球，身為防守中場的Sim，賽前特意勉勵年青球員不要放棄：「無錯好多時失波都係因為中後場犯錯，然後再輸反擊，但吓吓大腳解圍對成長無任何幫助，希望佢哋今場對港會唔好驚，繼續放膽向前進攻，而我個人就想交出助攻或者入波。」

【兩隊預計正選陣容】

港會

門將：1.費查

後衞：18.積施利 4.杜國樑 88.菲杜化 22.禾利朗拿

中場：10.安高沙 8.喜比特 16.溫俊 19.李小恆

前鋒：25.基奧 30.福保羅

深水埗

門將：30.奧利斯

後衞：5.陳靜謙 23.杜國榆 24.捷西斯

中場：11.黃靖揚 12.黎格爾 42.沈云燮 6.周家樂 20.波比

前鋒：29.朱偉鈞 7.權宰憼