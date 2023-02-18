港超聯　東方迎戰香港U23

「中銀人壽香港超級聯賽」周日（19日）尾場賽事，東方於旺角大球場迎戰香港U23。要面對緊密賽程的東方，周中賽事火力全開，今場回師聯賽戰線，自然希望延續出色進攻表現；至於香港U23則要盡力發揮陣中年輕人體能上的優勢，力爭走出連敗陰霾。（周日晚上6時開賽）

8日內要應付第3場比賽的東方，於周中「賽馬會菁英盃」向晉峰大派「6蛋」，主教練盧比度（Chino）認為大勝有助提升球員信心。東方今季3次與香港U23交手全勝，惟Chino指出球隊多次遇到頑強抵抗，前提必須做好自己：「佢哋要為生涯前途而戰，如果我哋覺得今場可以輕鬆取勝，咁就大錯特錯，所以必須打醒十二分精神。」上場倦勤的高素巴耶夫已無大礙，今場有望與蔡立靖齊齊復出。

香港U23上場以8球大敗予傑志，右閘陳潤潼盼望球隊從中汲取經驗，減少犯錯導致失球。至於今場的對手，「阿潼」認為東方進攻火力強勁，務必小心提防：「孫銘謙已經係最頂尖嗰班華人球員，黃皓雋近排狀態大勇，仲要係『雙槍將』，再加上巴杜姆嘅支點作用，攻擊力好強。」他希望盡力壓制對手左路攻勢，以減輕球隊防守壓力。陣容方面，鄧筵霑累積黃牌夠數，今場要坐波監。