希斯基：西悉作客贏「德」

阿德萊德聯及西悉尼流浪者正一同追趕榜首的墨爾本城，由於雙方現時只有兩分差距，所以今場比賽肯定精彩。

西悉流現時排在聯賽榜第4位，近5仗只輸1場，但這個走勢當中一共和了3場。上星期球隊以0比1不敵FC悉尼，亦只錄得今季第4場敗仗，不過要留意的是，他們今季目前為止已經進行了16場聯賽，一共錄得相當多的6場和局。

特別是面對榜下游球隊，西悉流理應獲得更多勝仗。話雖如此，我相信馬克魯丹帶領的西悉，是最有力挑戰榜首墨爾本城的球隊，事關球隊擁有舒尼達連坐鎮。

舒尼達連擁有豐富的英超比賽經驗，更曾入選法國國家隊。我不認為他會取得很多入球，但他的價值十分寶貴，因為他能夠在中場夥拍其同鄉羅曼艾馬菲達奴，控制球賽節奏。

聯賽榜排第3位的阿德萊德聯近5仗保持不敗，當中更取得3場勝仗，今仗將會信心十足。上輪聯賽憑我的好友奇治葛雲攻入致勝球，成功協助球隊以3比2擊敗衛冕冠軍西部聯，我曾經跟他成為隊友，我知道他的爭勝心對球隊很有幫助。

克勞夫是另一位效力保頓時，我便一直有留意的球員。他既可以引球向前推進，亦可以作出致命傳送，所以我認為阿德萊德聯整體上實力不錯。

但我相信西悉的球員較為有質素，預計他們將可以在這場重要賽事，作客贏波而回。