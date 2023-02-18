由被DQ到勇奪佳得樂冠軍 男拔鍾志榮：默默努力終爭口氣

「佳得樂籃球挑戰賽」今日（18日）在修頓場館上演決賽。因防疫規定失落精英賽的拔萃男書院，以65：61擊敗宿敵英華書院，一吐烏氣。

對拔萃和英華而言，今年可謂多事之秋。兩隊曾在學界四強碰頭，拔萃險勝2分，但因違反防疫規定被「DQ」， 痛失精英賽資格。雖然英華以九龍區冠軍之姿打入精英賽，但決賽對聖若瑟爆出「用錯波」風波，在爭議中屈居亞軍。今日決賽前，主持揶揄「今場係用七號波嘅」，引起全場笑聲。

英華主力倪嘉仁用一球三分先聲奪人，但拔萃利用身高優勢，不斷殺入內線，鍾志榮單節豪取7分，咬緊11：13。拔萃埋身肉搏的打法，令英華失誤連連，打出一段11：1的攻勢反超前。任竣陽快攻止血，半場追成26：30。

雙方第三節咬緊比數，但第四節尚餘6分鐘，英華已滿隊犯，拔萃一度拉開10分之多。即使吳委峻最後關頭獨取10分，帶領英華反超前1分，但拔萃把握罰球機會，以65：61奪得冠軍。

由失落精英賽到擊敗宿敵英華，拔萃可謂一吐烏氣。「當初教練告訴我們（被DQ），中六生都很愕然，因為知道剩下的時間和機會不多，怕再沒比賽打。」鍾志榮回憶被DQ一事猶有餘悸，是師弟和教練安慰，讓他們重新振作：「師弟告訴我們不要緊：『你們完成不了的任務，我們明年會完成，幫你們爭返啖氣。』教練也說後生仔未來的路很長，就算沒精英賽沒學界都要練，中學開開心心打球機會真的不多。」

精英賽打得如火如荼時，鍾志榮沒到現場，更沒看直播，因為「很不甘心，看了自己會流眼淚」，只是默默練習，終於迎來這次機會。「在一個正式比賽，沒任何條例和規則限制下，親手拿冠軍，實至名歸，全部人都揚眉吐氣。」接下來的Panasonic學界籃球邀請賽和馬拉松，鍾志榮表示中六生會慢慢淡出，把舞台交給師弟，但這個冠軍，已讓中學生涯圓滿。