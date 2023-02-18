阿仙奴神奇反勝維拉　黑色2月聯賽首勝

周六(18日)晚英超早場，全力衝冠嘅阿仙奴作客阿士東維上演入球騷，佢哋開賽早段即告失守，在兩度落後下兩度追和，最後時刻反勝4比2全取3分，連續3場聯賽失分後終於贏波，取得「黑色2月」首勝！

湯馬士柏迪繼續養傷，阿仙奴今仗由佐真奴踢中場中，李安度杜沙特取代加比爾馬天尼利，其餘主力都在陣，維拉方面有主帥艾美利首次喺英超倒戈領軍，菲臘比古天奴4個月來首次復任正選，雙箭頭奧尼屈堅斯夥拍貝安迪亞。

阿仙奴近況轉沉，甫開賽更先失守，維拉首個攻勢，奧尼屈堅斯接應馬迪卡殊傳送，殺入禁區壓過威廉沙列巴勁射破網，阿仙奴先落後0比1。戰至16分鐘，賓韋特邊線出波被擋出不遠，布卡約沙卡第一時間撞射破網，「兵工廠」扳平1比1。不過阿仙奴其後又告急，31分鐘，阿歷斯摩蘭奴左路傳中，貝安迪亞門前一漏，菲臘比古天奴無人看管下射成2比1，維拉2比1再度領先完半場。

艾美利似乎睇通阿仙奴打法，中前場打逼搶，並限制布卡約沙卡活動範圍，收到唔錯效果。不過阿仙奴為收復失地焗攻，58分鐘尼基迪亞頭槌攻門，但中楣彈出，3分鐘後終於有收穫，一次角球攻勢，辛真高禁區頂射個地波死角入網，為球隊追成2比2，77分鐘對方後防犯錯，可惜馬田奧迪加特近門空晒射斜，錯失反先機會。

戰至90+4，佐真奴禁區頂勁射中楣彈出，皮球反彈倒戈門將達米安馬天尼斯後腦入網，阿仙奴憑呢個幸運入球反先，最後再憑加比爾馬天尼利補多刀，以4比2贏波全取3分。