蔡再懃36分　Gatorade Energy奪冠兼十萬獎金

「佳得樂籃球挑戰賽」精英組決賽今日（18日）壓軸上演。Gatorade Energy憑著蔡再懃射入6球三分，轟入36分，贏下冠軍兼十萬元獎金。

有得分王泰那和蔡再懃壓陣的Energy，二人上半場合力攻入28分，而對手Gatorade Power靠著奧斯汀獨取11分，追成39：41。換邊後，蔡再懃打出MVP身價，不斷殺入籃下博犯，單節豪取10分。雖然Power尚能咬緊比數，但奧斯汀和林俊達陷入犯規麻煩，令防守變得綁手綁腳。即使陳曉峰和韓天次接連建功，為Power反超前1分，但蔡再懃再次挺身而出，射入個人第6球三分，帶領Energy以82：71贏下冠軍。

完場後，蔡再懃被一眾隊友和拔萃學生淋水慶祝，他憶述上季失落甲一冠軍，感恩有機會重新出發：「上季換了新球隊滿貫，但聯賽遺憾失利，令我很不開心，但不會因為一個球季或幾場比賽打沉自己，經過反思後，在香港隊重新出發，亞盃外第一階段拿下一勝一負晉級，希望用這場比賽提升狀態，迎接下階段賽事。」

港隊下周啟程前往蒙古，出戰亞洲盃外圍賽預賽第二階段，老大哥惠龍兒和李琪未有入選，由阿懃、陳兆榮、梁兆華等「擔大旗」，他期望盡隊長責任：「我們陣容比較年輕，但對港隊而言是好事。我會肩負責任，以老帶新，希望在第二階段三場比賽至少拿下一勝，便有很大機會晉級。」