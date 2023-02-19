紐卡素吞利物浦2蛋　普比腦殘食紅益晒曼聯

周日(19日)凌晨英超前4爭逐大戰，紐卡素主場慘吞利物浦2蛋，聯賽連續17場不敗走勢被終結，但比輸波更慘嘅係，鋼門尼克普比忽然腦殘，上半場禁區外用手攬波被罰紅牌，將會喺下星期嘅英聯盃決賽停賽，益晒曼聯！

紐卡素近期表現下滑，聯賽3連和後前4位置不穩，今仗對復甦嘅利物浦，再經歷惡夢開局，10分鐘達雲紐尼斯突破越位為利物浦先開紀錄，7分鐘後紐卡素後防又走甩加普，後者無人看管下輕鬆射入。22分鐘利物浦長傳反擊，尼克普比衝出禁區想頭槌解圍，誤判頂失後竟然用手攬住個波，被球證出示紅牌。

踢少個人嘅紐卡素表現反而有起色，辛特麥斯明同丹般恩先後有攻門中楣，下半場利物浦控制戰局，但係達雲紐尼斯、迪亞高祖達等都錯失機會，最終利物浦贏2比0完場。「紅軍」贏波後升上第8位，只落後第4位嘅紐卡素6分，重燃爭入前4希望。

紐卡素前4席位危危乎，但更逼切嘅係下周一(27日)凌晨英聯盃決賽對曼聯，隨住尼克普比食紅牌停賽，後備門將杜巴夫卡上半季曾代表曼聯踢英聯盃，未合符上陣資格，另一門將卡爾達路亦喺上月被外借，決賽將要起用前利物浦門將卡利奧斯把關，都咪話唔得人驚！