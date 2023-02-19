外流港將　轟處子球奠勝　陳晉一：呢球好重要

由傑志外借至西班牙球會皇家伊倫聯（Real Unión）的本地球員陳晉一，於周六（18日）深夜對卡拉奧拉體育會的聯賽，攻入處子球之餘更為球隊奠勝，賽後他直言這個入球十分重要，此刻心情感到十分興奮，今季目標希望爭取更多上陣時間，並協助球隊護級成功。

上場「地標戰」踢了約10分鐘的陳晉一，今場面對卡拉奧拉體育會繼續有份列入大軍名單，並於57分鐘後備入替。「一仔」落場後表現活躍，更於83分鐘接應隊友左路傳中，在12碼點附近搶點頂入，入球後隨即獲大批球迷熱情擁抱慶祝，最終帶領皇家伊倫聯以1比0勝出這場護級大戰。賽後他接受本報記者越洋訪問，直言此刻心情仍未平復：「呢家好興奮，第二次上陣就入波，真係完全無諗過，自己對上一次頭槌入球，已經係2019年7月對南區嘅『U18足總盃』。呢個入波對自己同球隊都好重要，因為拎3分對護級非常關鍵，又振奮到大家士氣。」

兩隊今場一直互無記錄，後備上陣的「一仔」透露教練當時給予自己的指示十分簡單：「落場個陣仲有大約30分鐘，佢叫我進取啲，都畀幾大自由度我，包括有波就自己試吓一對一，盡量起多啲腳，而隊友出波個陣就入去接應同逼搶。」「一仔」續指自己更加適應西班牙的比賽節奏，但今季目標「無諗啲咩」，只希望爭取更多上陣時間，以及替球隊護級成功。

皇家伊倫聯全取3分後，暫時在聯賽手執30分，排第14位，領先周日才有比賽的沙巴度爾及城際CF三分，暫時脫離降班區域，球隊下周日（26日）晚上將作客SD盧干尼斯。