港超聯　晉峰硬撼和富大埔

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「中銀人壽香港超級聯賽」周日（19日）上演多場激戰，其中晉峰主場迎戰和富大埔。兩隊今場同樣強陣出擊，晉峰中堅起用葉卓文夥拍卡爾特納，列卡度、伍家揚坐鎖中場，三叉戟陳肇鈞、費利浦薩及栢保羅在前線攻堅。至於大埔由謝家榮把關，加比爾鎮守後防，陳曉鋒、馮冠鳴負責在中場掃蕩，入球重任落在保連奴、雷仙奴身上。（on.cc東網周日下午3時直播）

晉峰正選：

1 林駿杰 [GK]

6 葉卓文

7 林樂勤

8 卡爾特納

20 鄭璟昊 [C]

21 栢保羅

22 劉君正

27 費利浦薩

30 陳肇鈞

32 列卡度

77 伍家揚

後備：

14 羅澔陽 [GK]

16 何國泉 [GK]

2 李呈

4 曾仲楠

5 楊憲樂

9 播磨浩謙

10 黃偉國

17 何思哲

28 邵昀俊

38 艾拔簡勞

44 黃政德

80 奧廸加

和富大埔正選：

94 [GK] 謝家榮

2 佐敦查維斯

4 馮冠鳴

6 羅振庭

9 鍾偉強

10 雷仙奴

17 [C] 陳曉鋒

20 保連奴

27 黃祖心

33 加比爾

67 利馬

後備：

63 [GK] 李瀚灝

5 關健朗

11 史建威

14 蘇友鈿

18 彭欽蓬

19 趙少維

23 黃子俊

30 張力行

31 翁煦濤

37 熊健沂

77 郭縉諾

99 鄭子森

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周日（19日）「中銀人壽香港超級聯賽」頭場賽事爆發搶分大戰，晉峰於青衣運動場硬撼和富大埔。「粉紅兵團」首循環曾反客為主擊敗「綠戰士」，如今雙方陣容已有不少變化，尤其新援表現漸入佳境，兩支聯賽積分榜下半版球隊次循環再碰頭，齊齊大踢爭氣波。（on.cc東網周日下午3時直播）

晉峰上場於「賽馬會菁英盃」大敗予東方腳下，總教練何信賢卻指對士氣影響不大，認為反而讓3位新兵陳肇鈞、列卡度及栢保羅，得以提升比賽狀態，加上伍家揚刑滿復出，令他有信心可以勝出今場搶分大戰：「季初曾經以2比1險勝對手，但和富大埔多咗雷仙奴，保連奴同加比爾又愈踢愈好，相信今場都係勢均力敵；不過只要球員體能恢復進度理想，前線把握力好啲，同埋後防唔好咁多犯錯，絕對有得贏。」

前鋒栢保羅近期逐漸上力，前一場聯賽對深水埗更交出助攻，為球隊鎮定勝局，他指自己開始習慣香港的足球風格及節奏，希望今場可以踢得更好：「和富大埔係一支好球隊，擁有唔少高質素球員，前線逼搶能力都唔錯；之前我有唔少機會，差啲轉化成入球，今場我好想『開齋』，同埋幫球隊全取3分。」

和富大埔上輪聯賽大踢爭氣波，以兩球勇挫前列分子冠忠南區，主教練李恆滙形容全取3分，對球隊極大鼓舞。「滙Sir」指出晉峰冬窗積極增兵，次循環交手對「綠戰士」而言難度會更大：「晉峰季中加入港隊成員Philip（陳肇鈞）之餘，仲多咗兩個外援，但我哋經過上場波嘅磨合，信心都強咗，相信呢場都會係『五五波』。」他喜見雷仙奴逐漸融入球隊，相信這位巴西外援，能為球隊作出更大貢獻。

去役斬獲入球兼交出助攻的雷仙奴，就形容對南區一戰，乃他加盟大埔至今的「代表作」：「我感覺愈嚟愈弗，希望嚟緊呢場波可以踢得更好。」這位大埔「10號仔」今季首次面對晉峰，他表示有信心為球隊報首循環落敗一戰之仇：「如果我哋好似上場波咁保持高度集中，相信大埔係可以擊敗對手。」