倫敦打吡！熱刺傷兵滿營「細」鍊錘仔幫

英超將上演倫敦打吡，熱刺主場硬撼「錘仔幫」韋斯咸。熱刺傷兵一大籮，連主帥干地都未好番，加上接連輸波，今仗會先求穩陣，「錘仔幫」為搶分護級踢得更保守，近6仗全開2球或以下，2.5球細盤更值博。（Now 621及611周一凌晨零時30分直播）

韋斯咸踢慣守勢波

熱刺近期黑到冇朋友，除咗隊長洛里斯同比蘇馬養緊傷外，賴恩施斯隆同賓坦古亞喺上周傷埋，其中賓坦古亞更提早收咧，冇咗呢位中場核心影響甚大。至於早排做完切膽囊手術嘅主帥干地，上周短暫復出領軍後，官方表示干地檢查後需要繼續休息，直至完全康復為止。熱刺繼上輪聯賽對李斯特城慘敗1比4後，上周中歐聯16強作客ＡＣ米蘭又輸0比1，信心難免受打擊，加上傷兵滿營，今仗就算主場出擊，亦會小心為上。

雖然韋斯咸仍於下游掙扎，但狀態明顯有起色，近5仗聯賽僅1敗之餘，各項賽事近6仗全開2球或以下，包括上仗逼和車路士1比1，主帥莫耶斯一向保守，為搶分護級必定繼續踢守勢波，2.5球入球細咪錯過。

直播表

周日7:30pm 意甲 阿特蘭大 Vs 萊切

Now 638

周日8:00pm 法甲 巴黎聖日耳門 Vs 里爾

Now 639

周日8:30pm 德乙 漢堡 Vs 比勒費爾德

on.cc東網

周日9:00pm 西甲 艾爾切 Vs 愛斯賓奴

Now 632

周日9:30pm 荷甲 烏德勒支 Vs 燕豪芬

無綫myTV Super

周日10:00pm 英超 曼聯 Vs 李斯特城

Now 621、611

周日10:00pm 意甲 沙蘭力坦拿 Vs 拉素

Now 638

周日11:15pm 西甲 華歷簡奴 Vs 西維爾

Now 632

周一0:05am 法甲 朗斯 Vs 南特

Now 639

周一0:30am 英超 熱刺 Vs 韋斯咸

Now 621、611

周一1:00am 意甲 史柏斯亞 Vs 祖雲達斯

Now 638

周一1:30am 西甲 馬德里體育會 Vs 畢爾包

Now 632

周一3:45am 意甲 羅馬 Vs 維羅納

Now 638

周一4:00am 西甲 巴塞隆拿 Vs 卡迪斯

Now 632、611