港超聯 港會「地獄主場」招呼深水埗
2023年02月19日 16:00
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港超聯：港會 vs 深水埗
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「中銀人壽香港超級聯賽」周日（19日）賽事，港會主場迎戰深水埗。港會今場有菲杜化及杜國樑等主力停賽後復出，與小將周子謙負責鎮守後防，羅賓士高復任正選，為射手福保羅提供側擊支援；深水埗繼續有奧利斯把守最後大關，捷西斯與杜國榆組成中堅組合，朱偉鈞擔任箭頭，權宰憼及沈云燮兩位韓援先列後備。（港台電視32、on.cc東網周日下午4時30分直播）
港會正選：
1 費查 [GK]
4 杜國樑
7 羅賓士高
10 安高沙 [C]
12 周子謙
16 温俊
18 積施利
19 李小恆
22 禾利朗拿
30 福保羅
88 菲杜化
深水埗正選：
30 奧利斯 [GK]
5 陳靜謙
6 周家樂
9 羅港威 [C]
10 劉浩霖
11 黃靖揚
12 黎格爾
20 波比
23 杜國榆
24 捷西斯
29 朱偉鈞
港會後備：
21 馮朗軒 [GK]
6 亞當貝利
8 喜比特
14 吳子聰
15 麥美倫
17 汪雙財
25 基奧
31 余毅行
深水埗後備：
1 王子聰 [GK]
28 戴廷匡 [GK]
3 史提芬
7 權宰憼
8 尼高拉斯
13 鄧港桁
16 張志昊
19 黃天朗
21 陳灝
39 鄧子均
41 梁星耀
42 沈云燮
「中銀人壽香港超級聯賽」周日（19日）激戰連場，其中港會坐鎮香港足球會「地獄主場」，迎戰地區球隊深水埗。近期受到球員傷停困擾的港會，戰績似有所回落，而深水埗近3場全敗，兼且1球不入，雙方為力爭重返勝軌，一定搏到盡！（港台電視32、on.cc東網周日下午4時30分直播）
港會主教練東尼咸美頓（Tony）認為深水埗在冬季轉會窗，加入幾位新球員後實力大幅提升，預計今場絕不易應付，希望球隊能成功搶分：「深水埗加咗幾個新球員之後，實力明顯比之前好，所以今場會係硬仗，但我覺得如果我交得出應有水準，應該有機會攞到分、甚至贏波。」陣容方面，港會今仗迎來雙中堅菲杜化及杜國樑復出，但左閘蕭嘉明因累積5面黃牌停賽。
球隊本季在各項賽事，已3度與深水埗交手，未嘗一敗，但由於深水埗在冬季轉會窗羅致幾名新兵後，實力有所提升，中場喜比特謂今場可能是幾次對戰中，最難應付的一仗，但有信心能靠主場之利有分落袋：「兩隊已經好熟悉彼此，因為呢季已經交咗手3次，不過我哋嘅主場威力強勁，想作客贏波絕對唔係一件容易嘅事，」
深水埗主教練郭嘉諾在球員年代，曾為港會效力長達7年，他笑言自己在這個「地獄主場」留下了不少腳毛，今場首次帶隊回歸，感覺相當特別，但他對球隊充滿信心，目標搶分而回：「今個星期我哋專登離開石硤尾，去咗揾一啲同港會場面積、質素差唔多嘅場練波，適應上唔太大問題。無錯港會今季主場表現好好，但我哋Nothing to lose（冇嘢可以輸），大家豁出去發揮，無壓力表現可能更好。」
南韓籍新兵沈云燮（Sim）暫時正選上陣4次，他坦言球隊成績麻麻，對自身表現並不滿意。深水埗近3場狂失13球，身為防守中場的Sim，賽前特意勉勵年青球員不要放棄：「無錯好多時失波都係因為中後場犯錯，然後再輸反擊，但吓吓大腳解圍對成長無任何幫助，希望佢哋今場對港會唔好驚，繼續放膽向前進攻，而我個人就想交出助攻或者入波。」