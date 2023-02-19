港超聯　港會「地獄主場」招呼深水埗

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「中銀人壽香港超級聯賽」周日（19日）賽事，港會主場迎戰深水埗。港會今場有菲杜化及杜國樑等主力停賽後復出，與小將周子謙負責鎮守後防，羅賓士高復任正選，為射手福保羅提供側擊支援；深水埗繼續有奧利斯把守最後大關，捷西斯與杜國榆組成中堅組合，朱偉鈞擔任箭頭，權宰憼及沈云燮兩位韓援先列後備。（港台電視32、on.cc東網周日下午4時30分直播）

港會正選：

1 費查 [GK]

4 杜國樑

7 羅賓士高

10 安高沙 [C]

12 周子謙

16 温俊

18 積施利

19 李小恆

22 禾利朗拿

30 福保羅

88 菲杜化

深水埗正選：

30 奧利斯 [GK]

5 陳靜謙

6 周家樂

9 羅港威 [C]

10 劉浩霖

11 黃靖揚

12 黎格爾

20 波比

23 杜國榆

24 捷西斯

29 朱偉鈞

港會後備：

21 馮朗軒 [GK]

6 亞當貝利

8 喜比特

14 吳子聰

15 麥美倫

17 汪雙財

25 基奧

31 余毅行

深水埗後備：

1 王子聰 [GK]

28 戴廷匡 [GK]

3 史提芬

7 權宰憼

8 尼高拉斯

13 鄧港桁

16 張志昊

19 黃天朗

21 陳灝

39 鄧子均

41 梁星耀

42 沈云燮

「中銀人壽香港超級聯賽」周日（19日）激戰連場，其中港會坐鎮香港足球會「地獄主場」，迎戰地區球隊深水埗。近期受到球員傷停困擾的港會，戰績似有所回落，而深水埗近3場全敗，兼且1球不入，雙方為力爭重返勝軌，一定搏到盡！（港台電視32、on.cc東網周日下午4時30分直播）

港會主教練東尼咸美頓（Tony）認為深水埗在冬季轉會窗，加入幾位新球員後實力大幅提升，預計今場絕不易應付，希望球隊能成功搶分：「深水埗加咗幾個新球員之後，實力明顯比之前好，所以今場會係硬仗，但我覺得如果我交得出應有水準，應該有機會攞到分、甚至贏波。」陣容方面，港會今仗迎來雙中堅菲杜化及杜國樑復出，但左閘蕭嘉明因累積5面黃牌停賽。

球隊本季在各項賽事，已3度與深水埗交手，未嘗一敗，但由於深水埗在冬季轉會窗羅致幾名新兵後，實力有所提升，中場喜比特謂今場可能是幾次對戰中，最難應付的一仗，但有信心能靠主場之利有分落袋：「兩隊已經好熟悉彼此，因為呢季已經交咗手3次，不過我哋嘅主場威力強勁，想作客贏波絕對唔係一件容易嘅事，」

深水埗主教練郭嘉諾在球員年代，曾為港會效力長達7年，他笑言自己在這個「地獄主場」留下了不少腳毛，今場首次帶隊回歸，感覺相當特別，但他對球隊充滿信心，目標搶分而回：「今個星期我哋專登離開石硤尾，去咗揾一啲同港會場面積、質素差唔多嘅場練波，適應上唔太大問題。無錯港會今季主場表現好好，但我哋Nothing to lose（冇嘢可以輸），大家豁出去發揮，無壓力表現可能更好。」

南韓籍新兵沈云燮（Sim）暫時正選上陣4次，他坦言球隊成績麻麻，對自身表現並不滿意。深水埗近3場狂失13球，身為防守中場的Sim，賽前特意勉勵年青球員不要放棄：「無錯好多時失波都係因為中後場犯錯，然後再輸反擊，但吓吓大腳解圍對成長無任何幫助，希望佢哋今場對港會唔好驚，繼續放膽向前進攻，而我個人就想交出助攻或者入波。」