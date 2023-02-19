港超聯　晉峰和富大埔互交白卷

「中銀人壽香港超級聯賽」周日（19日）上演多場激戰，其中晉峰主場迎戰和富大埔，半場兩隊互無記錄，比賽後段主隊晉峰形勢佔優，但依然未能撕破對方防線，最終雙方踢成0比0完場，各得1分。

兩隊今場同樣強陣出擊，晉峰中堅起用葉卓文夥拍卡爾特納，列卡度、伍家揚坐鎮中場，三叉戟陳肇鈞、費利浦薩及栢保羅在前線攻堅。至於大埔由謝家榮把關，加比爾鎮守後防，陳曉鋒、馮冠鳴負責在中場掃蕩，入球重任落在保連奴、雷仙奴身上。

主場出擊的晉峰，4分鐘先有中目標埋門，栢保羅主射罰球可惜角度太正。10分鐘後林樂勤開出角球，但列卡度頭槌被門將謝家榮接實。大埔隨後開始站穩陣腳，33分鐘保連奴禁區內盪射斜出。4分鐘後加比爾接應利馬角球，頭槌又無功而還，半場兩隊互交白卷。

易邊後大埔換入翁煦濤，初段差點先開記錄，羅振庭右路落底傳中，鍾偉強禁區內起腳但未能命中目標。55分鐘輪到晉峰還擊，費利浦薩窄位勁射被謝家榮撲出。5分鐘後大埔再次錯失黃金機會，鍾偉強橫傳入中間，保連奴撞射可惜柱邊出界。「粉紅軍團」之後換入黃偉國加強攻力，78分鐘費利浦薩接應栢保羅傳送，後上起腳被擋出底線，最終兩隊踢成0比0完場。

和富大埔主教練李恆滙則謂今場屬「五五波」，和局合理。「滙Sir」又盼望球隊繼續奮鬥，爭取更佳的聯賽排名：「希望聯賽嘅排名可以繼續上升，其實中遊嗰幾支球隊分數好接近，所以如果想喺聯賽更進一步，要睇臨場發揮。」晉峰總教練何信賢則認為，球員踢出部署，值得全取3分，可惜把握力不足以致未能取勝，但樂見球隊演出有所進步。