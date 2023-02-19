拉舒福特入球停不了　曼聯上盤信心之選

周日(19日)晚英超重頭戲，曼聯主場迎戰李斯特城，「紅魔鬼」喺歐霸盃賽和巴塞隆拿，表現出色，拉舒福特入球停不了，今仗返主場出擊更有睇頭，「狐狸」近期雖有反彈迹象，不過後防唔夠穩陣，作客奧脫福惡唔出樣，曼聯近7仗聯賽主場6勝1和，今場曼聯讓半一，上盤係信心之選。（Now 621及611周日晚10時直播）

曼聯上輪聯賽「玫瑰打吡」擊敗列斯聯，穩居聯賽三甲，佢哋賽程頻密，上仗歐霸盃要硬撼巴塞隆拿，結果踢成2比2，拉舒福特又有「士哥」，呢位英格蘭射手近16場攻入14球，狀態弗到漏，同期入球數字超越「魔人」艾寧夏蘭特，雖然嚟緊仲有連場硬仗，包括歐霸盃再鬥巴塞隆拿，跟住仲有英聯盃決賽火併紐卡素，但以「紅魔鬼」風格，今場唔會有保留，照樣搏盡。

陣容方面，「紅魔」巴西中場卡斯米路繼續停賽，沙比薩將復任正選，夥拍費特擔任雙防中，安東尼馬迪爾及安東尼馬菲奧斯繼續養傷，中鋒位置由韋格賀斯孭飛，呢位荷蘭國腳急需爭取入球嚟證明自己，絕對唔敢偷懶。

李斯特城後防不穩失球多

李斯特城近期喺聯賽連盃賽錄得3連勝，前鋒伊恩拿祖亦連續3場有入波，占士麥迪臣復出後亦愈踢愈好，不過佢哋近兩仗失咗3球，防線不穩係致命傷，本季至今已失38球，係英超失球第3多，相信以曼聯攻力，要攻破佢哋防線並非難事，「紅魔鬼」上盤信得過。