港超聯　港會兩循環雙殺深水埗

「中銀人壽香港超級聯賽」周日（19日）賽事，港會主場迎戰深水埗。結果港會憑羅賓士高及福保羅上半場各入一球，以2比0擊敗比賽後段要十人應戰的深水埗，今季聯賽兩循環雙殺對手。

港會今場有菲杜化及杜國樑等主力停賽後復出，小將周子謙踢前一格出任防中，羅賓士高復任正選，為頭射射手福保羅提供側擊支援；深水埗繼續有奧利斯把守最後大關，捷西斯與杜國榆組成中堅組合，朱偉鈞擔任箭頭，權宰憼及沈云燮兩位韓援先列後備。

深水埗開局取得不少埋門機會，2分鐘，朱偉鈞禁區外起腳，被費查接實。15分鐘，朱偉鈞再接再厲接應直線，轉身左腳抽射，再被費查沒收。港會攻勢貴精不貴貴，22分鐘，安高沙傳中，陳靜謙頭槌解圍不遠，羅賓士哥窩利破網，為主隊先開紀錄。2分鐘後，安高沙傳中，造就福保羅射入擴大領先優勢的入球。

落後的深水埗即刻變陣，由沈云燮入替陳靜謙，成功搶回不少主動權。37分鐘深水埗角球攻勢，朱偉鈞門前彈射，被費查托出底線。40分鐘，周家樂接應傳中窩利射中柱彈出。港會半場帶着2球優勢回更衣室。

深水埗換邊後控球優勢明顯，繼續耐心尋找機會。51分鐘，羅港威擺大位起腳，被費查飛到盡撲出。3分鐘後，港會前場精彩短傳配合，但福保羅的射門威脅不到奧利斯。60分鐘，波比左路傳中，沈云燮第一時間交出直線，但劉浩霖近門勁射，再被今場發揮出色的費查撲出。

深水埗繼續搶攻， 70分鐘，沈云燮過頭波傳入禁區，羅港威接應射中柱彈出，後備入替的權宰憼補射再告高出。久攻不下的深水埗，76分鐘收到壞消息，捷西斯侵犯羅賓士高，被球證直接出示紅牌驅逐。結果港會將領先優勢維持到完場，以2比0擊敗深水埗，今季聯賽兩循環雙殺對手。