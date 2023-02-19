29er亞洲帆船錦標賽　香港代表包辦三甲

香港代表包辦 29er 亞洲錦標賽三甲，麥曉彤及 Emily Polson（左四及五）奪金，羅子豐與林 啟朗（左二及三）奪銀牌，Jack Dingemans 及馮俊豪（右二及三）奪銅。

由香港帆船運動總會及香港遊艇會聯合舉辦的第七屆 「新鴻基公司香港帆船賽週」暨首屆「29er 亞洲帆船錦標賽」今日(19 日) 圓滿結束。在焦點賽事「29er 亞洲帆船錦標賽」中，香港代表包辦三甲，Emily Polson 伙拍麥曉彤摘金，在女子組同時稱霸。羅子豐與林啟朗奪銀，馮俊豪首次與 Jack Dingemans 合作上陣即奪銅。曾濼妍、麥卓穎總成績排名第五，在女子組以第2名畢業。

近240位來自12個國家及地區，包括中國、澳洲、比利時、中華台北、希臘、中國香港、日本、中國澳門、新加坡、瑞士、泰國以及美國的青年帆手，在帆船賽週一較高下。首兩天賽事 (16 日及 17 日) 在和緩的風勁下展開，海面有非常大的湧浪，風力不俗但風向搖擺不定，卻無阻一眾帆手陣上發揮。昨日(18 日)風力一度轉弱，直至今日 (19 日)更因為多個賽區處於無風狀態，賽會宣佈取消餘下兩場賽事，直接計算總成績得出賽果。

整個賽事於多個著名世界級賽區，包括淺水灣、深水灣、赤柱、和螺洲舉行。比賽分成十個級別包括29er、雷射4型帆船、雷射6型帆船、樂天型帆船公開組、樂天型帆船中階組、RS Feva以及三個初階級別，分別是樂天型帆船初階組、少年碧 高組以及少年 Fusion組別。

賽事舉行期間，賽會亦不忘提倡保護海洋訊息。賽事義工駕駛安全船在前往賽區時，在蒲台島以北見到一隻海豚被「鬼網」纏著，義工立即挺身而出，拯救海豚。香港 遊艇會致力推動所有帆船和賽艇比賽獲得潔淨海洋賽認證，而「香港帆船賽週」更 劍指「潔淨帆船賽白金獎」，希望各位選手享受比賽之餘更要保護海洋。