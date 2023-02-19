港超聯　東方贈香港U23「4蛋」

「中銀人壽香港超級聯賽」周日（19日）尾場，東方坐鎮旺角大球場與香港U23交手。最終在下半場13分鐘內連入4球的東方，以4比0擊敗香港U23。

主隊今場以葉鴻輝把守大門，史雲斯頓聯同胡晉銘掃蕩中場，巴杜姆，孫銘謙及黃皓雋組成進攻三叉戟，鐘樂安熱身時受傷，由簡古爾頂上。；至於香港U23，黃浩然和梁煒烽鎮守中路，林樂賢，宏愷志及袁世傑，嘗試製造突擊。

4分鐘，巴杜姆右路傳中，黃皓雋起腳被龐焯熙接實。之後戰況膠着，香港U23不時推進至東方後場，23分鐘，羅曉聰開出角球，黃浩然頭槌攻門被葉鴻輝救出。34分鐘，巴杜姆禁區頂主射罰球僅告高出，兩隊半場互無紀錄。

主隊換邊後隨即以高素巴耶夫，入替簡古爾，並把馬高斯推上中場。48分鐘，黃梓浩左路傳中，客隊球員解圍不遠，巴杜姆門前射入，助東方先開紀錄，隨後入球陸續有來，50分鐘，黃皓雋左邊傳入禁區，巴杜姆再度建功，兩分鐘後，東方角球攻勢引起混亂，史雲斯頓門前補中，加上61分鐘孫銘謙門前窄角度勁射入網，主隊領先至4比0。71分鐘，馬高斯左路橫傳，後備入替的馬希偉攻門，被龐焯熙救出。東方到賽事末段收起孫銘謙及胡晉銘，雙方亦未再增添紀錄，最終主隊贏4比0完場。

兩隊半場一度打成0比0，賽後東方主教練盧比度（Chino）承認球隊上半場表現欠佳，並透露半場休息時對球隊所作出的指示：「我同球員講比賽態度需要改善，再作出陣容調整，將馬高斯位置推前，換邊後形勢明顯有改善。」Chino認為原本正選的鐘樂安賽前受傷，多少影響了球隊部署，並表示帶病上陣的簡古爾，在今場比賽已經盡力。此外，東方到下半場，先後換入柏拔，李卓軒及李俊霆，Chino解釋指希望令年輕球員提升信心，並以此作為他們訓練表現出色的獎勵。

香港U23主教練司徒文俊則對球隊短時間內連續失守感失望：「失第2、3球嘅時候，係冇即刻反應去調整心理狀態，去企番穩陣腳。」他認為換邊後，對手加快比賽節奏，令球隊難以適應，並指出上半場球隊在出現進攻機會的時候，有需要處理得更佳。