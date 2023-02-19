紐卡素危機　高普風涼話：卡利奧斯值得信賴

紐卡素喺英聯盃決賽爆門將危機，首席門將尼克普比喺對利物浦一仗被逐將會停賽，副選杜巴夫卡又唔合上陣資格，慣常3號門將卡爾達路上月被外借，據報紐卡素正考慮各種解決方案，最大機會就係起用前利物浦門將卡利奧斯，「紅軍」領隊高普就表示：「卡利奧斯值得紐卡素信賴！」

29歲嘅卡利奧斯曾效力利物浦2季，最經典當然係2018年歐聯決賽，兩度送禮令利物浦1比3輸畀皇馬，呢場亦係佢最後一次為利物浦喺正式比賽上陣。卡利奧斯今季以自由身簽約紐卡素，但只係4號門將，從未喺任何賽事上陣，估唔到首演可能就係英聯盃決賽大戰。

據報紐卡素正考慮各種方案，包括為尼克普比紅牌提出上訴，向侯城提早回收卡爾達路已被證實「行唔通」，領隊艾迪侯域甚至考慮用5號門將馬克基利士比，至少佢今季曾喺英超B聯賽上陣，比賽狀態可能好過卡利奧斯，艾迪侯域表示：「我對2個門將都有信心，佢哋全季都同球隊一齊競爭。」

至於利物浦領隊高普亦向紐卡素球迷派定心丸：「紐卡素可以完全信賴卡利奧斯，呢一點無庸置疑，佢係一個偉大門將，否則紐卡素都唔會簽佢，當然我亦戥尼克普比可惜，佢非常之唔夠運。」