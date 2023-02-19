福仔連續7場英超主場入波　曼聯大勝李城

周日（19日）英超頭場，曼聯弗爆前鋒拉舒福特省兩粒，連續7場英超主場入波，協助紅魔喺主場以3比0擊敗李斯特城，福仔真係順到冇朋友。

曼聯於上周中歐霸淘汰圈附加賽首回合，被巴塞逼和2比2，嗰場停賽嘅中堅利辛度馬天尼斯，今仗復任正選。不過李斯特城一開波即反客為主，先有哈維班尼斯近射被紅魔門將迪基亞神勇撲出，之後輪到伊恩拿祖窄位抽射，畀域陀連迪路夫閂出底線，冇耐呢位箭頭近門頭槌，又過唔到上晒身嘅迪基亞。

「狐狸」久攻不下，25分鐘更因後衞菲斯傳失波被曼聯截到，般奴費南迪斯靚直線交畀拉舒福特先開紀錄，呢球亦係福仔連續7次喺主場出戰聯賽有士哥，弗到漏油。

易邊後曼聯未有放鬆，勞基梳爾開出罰球，可惜利辛度馬天尼斯勁頂中楣。56分鐘福仔接應費特洛迪古斯妙傳快射破網，雖然一度以為佢越位，但經VAR檢查後證實菲斯包咗越位，判入球有效，近17場入16球，效率奇高，5分鐘後般奴費南迪斯再次交出助攻，後備入替嘅查頓辛祖射成3比0，順利全取3分，穩居聯賽第3位，只落後次席曼城3分。