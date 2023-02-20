孫興民被貶後備即發威　熱刺贏波重返前4

英超前4爭逐掀激戰，熱刺周一(20日)凌晨主場2比0擊敗韋斯咸，力壓紐卡素升上第4位，依家聯賽第4至第9位之間只有7分距離，形勢充滿變數。熱刺今場將孫興民貶為後備，但呢位南韓前鋒就大踢爭氣波，再獲最佳拍檔哈利卡尼助攻入波，打破1個半月英超入球荒。

干地做切除膽囊手術後再次休養，熱刺今場繼續由助教史泰連尼領軍，近況低沉嘅孫興民被貶後備，位置畀李察利臣搶走，不過上半場演出平平無奇，直到56分鐘熱刺「雙閘齊飛」，右翼衞艾馬遜接應左翼衞賓戴維斯妙傳射成1比0。

熱刺喺68分鐘換入孫興民，佢同好拍檔哈利卡尼即擦出火花，72分鐘哈利卡尼中路交致命直線，孫興民突破越位單刀射入，係兩人歷來英超第45次合作入波，孫興民助攻哈利卡尼22次，而哈利卡尼就第23次助攻孫興民入波，繼續刷新英超合作入波紀錄。

孫興民對上一次聯賽入波已經係1月頭嘅事，不過史泰連尼就否認因信心問題貶佢做後備：「經過世盃之後，有時球員狀態唔會係100%，收起孫興民係困難決定，但我哋有需要咁做，而且李察利臣已經完全康復，我哋嚟緊仲有好多比賽要應付。」