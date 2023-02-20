沙比薩收山腳牌都冇？桑拿士：佢存心傷人！

曼聯周日(19日)英超主場3比0大炒李斯特城，全隊表現受到一致好評，不過中場沙比薩一次「收山腳」就引起極大爭議，佢喺上半場尾段從側邊踩向菲斯膝頭位置，落腳極之危險，但球證竟然只係判罰球，連黃牌都冇出示，VAR檢查完亦覺得冇問題，但名宿桑拿士就猛烈發炮，直指沙比薩係存心要踢傷對手！

當時兩軍喺李斯特城禁區外激烈爭搶，菲斯先出腳解圍，遲嚟嘅沙比薩就喺側邊一腳踩落佢膝頭位置，由於出腳位置高兼動作危險，球證艾治維即刻吹停，出乎意料佢只係判李斯特城獲得罰球，連牌都冇張！VAR球證保羅泰亞尼隨後亦檢視危險動作，但認為「冇重大誤判」而冇行動，慶幸嘅係菲斯經治療後可以繼續比賽。

為《天空體育》評述嘅利物浦名宿桑拿士炮轟：「呢球100%係紅牌！沙比薩咁樣出腳，佢係想踢個波咩？佢係向住個人嚟踢！」當VAR檢查認為「冇問題」後，桑拿士再話：「我唔理一啲冇踢過波嘅球證點講，如果呢腳唔係危險動作，請問點樣先算係危險動作？」