240位年輕帆手港島海灣航帆　港將獲益良多劍指奧運

【特約報道】睽違三年，由香港帆船運動總會和香港遊艇會合辦的「新鴻基公司香港帆船賽週」上周二（14日）正式回歸，更在一周賽事加入首屆「29er亞洲帆船錦標賽」，吸引來自12個國家和地區、近240個年輕帆手角逐十個級別殊榮。香港拍擋麥卓穎和曾濼妍期望衝擊女子29er三甲，為出戰世界錦標賽注入強心針。

第七屆「香港帆船賽週」是疫情下首個復辦的國際小型帆船賽，來自美國、澳洲、比利時、瑞士、希臘、日本、新加坡、泰國、中國、中華台北、中國澳門和中國香港、近240個帆手於2月14日至19日期間，以香港遊艇會中途島水上運動訓練中心為基地，啟航至淺水灣、深水灣、赤柱、大潭和螺洲，進行十個級別賽事，包括29er、2.4mR、激光4.7型、激光雷射型、樂天型公開組、樂天型中階組、RS Feva、樂天型初階組、少年碧高組及少年Fusion組。

作為首屆「29er亞洲帆船錦標賽」，各個國家和地區嚴陣以待，港隊派出由滑浪風帆轉玩帆船的麥卓穎、曾濼妍、林啟朗、羅子豐、麥曉彤和Emily Polson參加。16歲的曾濼妍直言緊張：「這是我第一場29er國際賽，叫了爸爸到場支持，他是帆船教練，這幾天會一路留意我的不足，與我檢討，讓我感覺放心點。」她與麥卓穎去年10月成為拍檔，短短四個月已有不俗默契，駕駛「Baby Shark號」劍指女子三甲：「我們默契不錯，轉向不用刻意說，一個眼神已心領神會。目標是整體前五、女子前三，最重要是從外國選手身上學習，幫助日後的訓練和比賽。」至於曾為港於2016年贏得Techno 293滑浪風帆世錦賽女子15歲以下組冠軍的麥卓穎透露兩人將出戰8月世界錦標賽，長遠期望爭取巴黎奧運49er資格。

日本派出安田巌和岡田海洋角逐29er，後者為國內排名第一的帆手，被視為奪冠大熱。澳洲派出Annabelle Sampson和Piper Attwood，兩人已合作三年，但因疫情未「出鞘」。「我們沒參加過海外比賽，這次來港，主要想認識不同選手，吸取經驗。」Anna表示香港與澳洲環境有別，必須時刻專注，保持體力。

代表中國的陳錦浩帆船俱樂部派出14個帆手，參加樂天小帆船級別賽事。年僅11歲的張澄認為香港水流急、風向亂，極考驗觀察和判斷力：「香港是很好的比賽場地，要仔細觀察風向和水流，選擇最有利的航線。」至於江秀川教練帶領中華台北帆手角逐激光雷射型，他於運動員時期參加過三屆香港帆船賽週，更於2018年奪冠，相當熟悉香港環境，以師兄兼教練身份向隊員分享心得。另外，2.4mR級別特別派出一艘40尺帆船「無限號」，載觀眾出海為傷健帆手打氣，體現傷健共融精神。

賽事期間，也發生了一段小插曲，香港遊艇會義工駕駛安全船在前往賽區時，在蒲台島以北見到一條被「鬼網」纏著的海豚，義工立即挺身而出，拯救海豚。香港遊艇會致力推動所有帆船和賽艇比賽獲得潔淨海洋賽認證，而「香港帆船賽週」更劍指「潔淨帆船賽白金獎」，希望各位選手享受比賽之餘更要保護海洋。