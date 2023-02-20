拿度「大使」訪港指導網球新星 ：「港產球手有力打入ATP！」

西班牙拿度網球學院（Rafa Nadal Academy，下稱RNA）培訓總監Joel Figueras結束一星期香港之旅（2月10日至17日），期間他親身向多位6至15歲香港年輕球手傳授球技。Joel Figueras 今次是應香港高爾夫球及網球學院（Hong Kong Golf & Tennis Academy，下稱HKGTA）的拿度網球中心​​​​（RNTC）邀請訪問香港。

經過連日觀察，Joel認為香港青年網球水平理想，亦讚賞HKGTA的培訓質素，而正在HKGTA受訓的6至15歲青年精英梯隊成員亦很具潛質，有信心他們能夠日後能代表香港出戰ATP系列賽事：「HKGTA 的青年精英梯隊制度完善，不同年齡組別的球手技術根基都十分好，絕對有潛質來將來代表香港打入ATP賽事。」

位於西班牙馬略卡，由22奪大滿貫的殿堂級網球手拿度創辦的「拿度網球學院」，成功培育了多位新晉球手，包括現時世界排名第四的 Casper Ruud。Joel是該學院的培訓總監，曾執教多位國際級球手。

Joel 認為，西班牙球手近年在世界網球壇取得佳績，與該國的網球風格有關： 「靈活腳步是西班牙網球精粹之一。要在網球場獲勝，技術不是唯一要求，速度與反應、心理質素缺一不可。」

RNTC拿度網球中心（Rafa Nadal Tennis Center）座落於香港高爾夫球及網球學院，於2022年7月1日正式揭幕，是西班牙拿度網球學院目前在亞洲唯一的精英網球培訓基地。去年底HKGTA更推出了​​「Building A Champion Scholarship」獎學金計劃，讓全港具潛質的青年網球手報名參加，接受國際級系統培訓，為香港體壇培育新力軍。