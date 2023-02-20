艾卡華斯復出即捧盃　世界排名追近祖高域

濶別球場3個多月的西班牙名將艾卡華斯，強勢復出即奪冠而回，他周日在阿加根泥地公開賽以直落兩盤力挫英國「一哥」諾迪，自去年美網之後首次捧盃，並迎來個人生涯第7個ATP錦標。

世界排名第2的艾卡華斯自去年美網後因傷休戰，錯過了年終賽及今年初的澳網，然而他在這項ATP250級賽事復出，僅於首仗失去一盤，其餘均以直落兩盤贏波盡顯強勢，當中包括決賽以6比3、7比5擊敗英國的諾迪。

「在決賽我感覺打得舒服！我知道是有點困難，所以我由頭到尾都很集中，留意自己的比賽及水平，今天我在決賽做到了應有水準。」艾卡華斯收穫了590分，追近了世界「一哥」祖高域。

19歲的艾卡華斯成為自拿度於2015年後首位在布宜諾斯埃利斯捧盃的西班牙球手，同時平了巴西名宿古爾頓為世界排名最高(第2)的冠軍盟主，也打破了魯特（2020年以21歲之齡）成為贏得此項錦標的最年輕球手。

不過，今天祖高域就要寫網壇歷史，他在世界第1的在位周數已達到第377周，追平了德國女子名宿嘉芙的紀錄，二人共享成為居於世界第1，周數最多的紀錄。