曼聯10日定4線命運　坦哈格：準備4月衝冠！

曼聯今季喺坦哈格領導下重拾霸氣，周日(19日)英超3比0大勝李斯特城後，依家只係落後榜首阿仙奴5分，有望爭奪「後費Sir年代」首個英超冠軍。除此之外，曼聯目前仍喺英聯盃、英足盃同歐霸盃作戰，佢哋嚟緊就要喺10日內4線出擊，坦哈格亦放風話：準備4月尾衝擊冠軍！

曼聯依家仲有機會挑戰「4冠王」，佢哋周四(23日)凌晨對巴塞隆拿開始，10日內喺4條戰線連環出擊，踢完對巴塞隆拿嘅歐霸附加賽後，下周一(27日)凌晨英聯盃決賽大戰紐卡素，3日後再喺英足盃16強迎戰韋斯咸，3月6日回歸英超即作客利物浦演「雙紅會」，如果過到呢4關，捧盃夢就行前一大步。

坦哈格喺贏韋斯咸後被問爭標機會，佢話：「我哋唔諗(爭冠)住，集中精神備戰下一場波，努力提升自己實力，依家只係2月，唔需要睇太長遠，下一場永遠就係最重要嘅比賽。我哋要做嘅係，當球季進入4月尾嗰陣，我哋要令自己身處一個爭冠嘅位置。」

曼聯未來4場賽事

2月24日 歐霸盃 主 Vs 巴塞隆拿

2月27日 英聯盃 中 Vs 紐卡素

3月2日 英足盃 主 Vs 韋斯咸

3月6日 英超 客 Vs 利物浦