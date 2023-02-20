體壇奧斯卡　勞倫斯候選名單揭曉韋少爭取冧莊

勞倫斯世界體育大獎候選名單周一（20日)揭盅，經世界各地逾1400個傳媒提名後，入圍最佳男運動員最後6強的包括F1車王麥斯韋斯塔本、22項網球大滿貫盟主拿度、NBA勇士核心史堤芬居里、撐竿跳新鳥人杜普蘭蒂斯、世界盃阿根廷球王美斯，及世盃金靴獎得主基利安麥巴比，爭持可謂非常激烈。

紅牛車手麥斯塔本以衞冕身份，爭取在這項「體壇奧斯卡」冧莊，他坦言對去年奪得大獎仍十分難忘：「這是一個享負盛名的頒獎禮，尤其是你身旁全都是世界頂級的運動員，能入圍已是極大的成就，多謝車隊及傳媒的支持。」

值得一提是，美斯、史堤芬居里及韋斯塔本效力的團隊亦入圍了最佳團隊候選名單，意味着三大天王有機會成為雙料勞倫斯得主。

最佳女運動員的候選人中包括波蘭新網球天后施華德，這位新世界一姐去年擸走法網及美網兩大滿貫，氣勢迫人。而世界游泳賽4金飛魚列迪姬、田徑世界賽百米女飛人費絲亞、400米跨欄世界紀錄保持者麥勞克林、西班牙足球隊的佩迪拉絲，及滑雪世界盃總冠軍舒芬蓮，過去12個月都戰績彪炳，令「女主角」同樣爭崩頭。

網球壇新星輩出，多人榜上有名，西班牙年輕球手艾卡華斯現象級的表現焫著網壇，問鼎最佳突破獎呼聲甚高，但這位新一哥能否獲得殊榮，也要問過同樣入圍突破獎的哈薩克拿芭堅娜，以及冬奧花樣滑冰男神陳巍等勁敵了。

至於高球壇老虎活士經歷了嚴重車禍後去年復出，更在大師賽晉身最後兩回合，得以獲提名競逐最佳復出獎。事實上，這位47歲高球傳奇以往多度摘得「體壇奧斯卡」大獎。而基斯甸艾歷臣及奇利湯臣也是經過挫折後捲土重來，同樣有份角逐該獎項。除此之外，中國滑雪女神兼冬奧金牌得主谷愛凌，則入圍最佳極限運動員，且看她能否脫穎而出，為燦爛的事業再添光環。

2022年獎項候選名單

●最佳男運動員

史堤芬居里(美國/ NBA)

拿度(西班牙/ 網球)

麥斯韋斯塔本(荷蘭/ 賽車)

杜普蘭蒂斯(瑞典/ 田徑)

基利安麥巴比(法國/ 足球)

美斯(阿根廷/ 足球)

●最佳女運動員

費絲亞(美國/ 田徑)

列迪姬(美國/游泳)

麥勞克林(美國/ 田徑)

佩迪拉絲(西班牙/ 足球)

舒芬蓮(美國/ 滑雪)

施華德(波蘭/ 網球)

●最佳團隊

阿根廷國家男子足球隊

英格蘭國家女子足球隊

法國欖球隊

NBA金州勇士隊(美國)

F1紅牛賽車隊(奧地利)

皇家馬德里足球隊

●最佳突破獎

艾卡華斯(西班牙/ 網球)

陳巍(美國/ 花樣滑冰)

阿穆辛(尼日利亞/ 田徑)

摩洛哥國家男子足球隊

拿芭堅娜(哈薩克/ 網球)

舒夫拿(美國/ 高球)

●最佳復出獎

老虎活士(美國/ 高球)

碧拿爾亞(意大利/ 電單車)

基斯甸艾歷臣(丹麥/ 足球)

恩治比格臣(挪威/ 田徑)

奇利湯臣(美國/ NBA)

雲倫頓(荷蘭/ 單車)

●最佳極限運動員

谷愛凌(中國/ 滑雪)

杜邦特(法國/ 滑浪)

吉爾莫(澳洲/ 滑浪)

金善(美國/ 滑雪)

尼爾(巴西/ 滑板)

圖尼杜(巴西/ 滑浪)