曼聯賣盤一事進行得如火如荼，另一打算放盤嘅英超班霸利物浦，周二(21日)突然轉軚擱置計劃，班主約翰亨利公開證實，佢無意讓出利物浦嘅控制權，只係想尋求新投資者加入，消息令一眾「反約翰亨利」球迷失望。據報利物浦為重建開始崩塌嘅王朝，準備撬走德國籍總監馬古斯高斯治做球會新「揸弗人」。

利物浦主席湯姆華拿上年11月宣布，正尋求買家接手利物浦，引嚟印度、卡塔爾、沙特阿拉伯同美國等富商準備收購，不過班主約翰華拿同老婆周二出席波士頓紅襪練習嗰，接受記者電郵提問，《Boston Sports Journal》就爆出關於利物浦賣盤嘅驚人消息。

被問到波士頓紅襪會唔會好似利物浦咁被賣盤，約翰亨利回應：「我知道有好多關於利物浦嘅討論，我要將事實重申，球會只係進行緊一啲程序。我哋會唔會永遠留喺英格蘭？唔會。我哋係咪賣利物浦？唔係。我哋想為利物浦搵新投資者？係。會唔會發生？我相信會，但唔會係正式收購。我哋過去20年有冇試過賣走任何嘢？」

約翰亨利旗下嘅芬威體育集團，2010年正式入主利物浦，雖然球隊獲得極佳成績，包括贏得歐聯冠軍同首奪英超冠軍，不過芬威體育集團喺轉會市場投資偏低，令利物浦球迷非常不滿，今季喺陣容老化同傷兵影響下，依家只排聯賽第8位，下季仲有冇得踢歐聯仲係未知數。

隨住約翰亨利轉軚唔肯賣盤，「紅軍」亦準備重建王朝，據《利物浦回聲報》報道，球會正準備聘請新總監上場，目標係法蘭克福總監馬古斯高斯治，預計夏天會為利物浦展開重建計劃，目標球星包括祖迪比寧咸、美臣蒙特等英格蘭國腳。