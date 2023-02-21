勞倫斯年度男運動員爭崩頭　拿度鬥美斯

有體壇奧斯卡之稱的「勞倫斯世界體育獎」公布了各獎項最後入圍的候選名單，年度最佳男運動員爭逐是近年最激烈一次，帶領阿根廷捧走世界盃的美斯硬撼創歷史奪22個大滿貫錦標的拿度及衞冕F1的麥斯韋斯塔本。

勞倫斯大會公布了各項入圍名單，最佳男運動員入圍最後名單的6位粒粒皆是超級巨星，同為效力法甲聖日耳門的美斯與基利安麥比巴齊齊入圍，這也是美斯第7度入圍，外界都睇好他有機會繼2020年後第二度獲獎；將同美斯爭逐的還有網壇傳奇拿度、NBA金州勇士射手史提芬居里、世界一級方程式賽車的麥斯韋斯塔本及瑞典「鳥人」撐竿跳的杜普蘭蒂斯。

同時，美斯也率阿根廷男足首度入圍年度最佳隊伍，也是奪獎呼聲最高的一隊。

至於年度最佳女運動員入圍的最後6人，當中包括網球世界「一姐」波蘭的施華德、美國飛魚列迪姬、牙買加田徑飛人費絲亞及美國滑雪美女舒菲蓮。

而去年表現強勢的西班牙網球超新星艾卡華斯則爭逐年度突破獎，成為大熱，美國的花滑名將陳巍也入圍此項競逐；去年在嚴重車禍後復出的高球傳奇老虎活士，則在年度復出獎提名名單榜上有名，而中國滑雪名將谷愛凌入圍最佳極限運動員獎的競逐。