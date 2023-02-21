波圖主帥倒戈國米　要搶細恩飯碗

葡超勁旅波圖將於周四(23日)凌晨歐聯16強首回合作客國際米蘭，對於波圖主帥沙治奧干斯卡奧而言，別具意義，因為呢位48歲葡萄牙少帥喺球員時代，曾於意甲搵食多年，包括效力過國米，今仗重返成名地倒戈，唔止要力爭贏波，仲要為將來執教「藍黑兵團」鋪路，意味想搶「細恩」施蒙尼恩沙基飯碗。

沙治奧干斯卡奧係1位「意甲通」，球員時代曾效力拉素、帕爾馬及國際米蘭，最威水係協助拉素奪得1999/2000年度聯賽冠軍，而2001至03年效力國米2季，上陣65場入2球。呢位踢翼鋒出身嘅少帥教波一樣出色，由2017年開始擔任波圖主帥，至今已經領軍捧過3次葡超冠軍。

歐聯賽場之上，沙治奧干斯卡奧亦成為意甲球隊剋星，2021年2月歐聯16強，佢帶領波圖淘汰祖雲達斯，上屆分組賽2次對AC米蘭，取得1勝1和。沙治奧干斯卡奧表示，既然波圖之前可以擊敗2支意甲傳統勁旅，今次亦能夠淘汰國際米蘭，佢仲透露希望將來重返意甲執教國米，擺明向國米教練施蒙尼恩沙基「宣戰」。兩隊今次交鋒結果，可能會成為決定國米下任主帥嘅關鍵因素。