香港隊　3月進行兩場友賽　足總公布初選名單

香港足球總會周二（21日）宣布，港隊將於下月國際賽期進行兩場友賽，並同時公布34人初選名單，當中除了大部分外流港將悉數入選外，更出現多個新面孔。

港隊去年9月曾於主場兩鬥緬甸，今次為相隔半年後再次迎來比賽，主教練莊恩安達臣亦公布34人初選名單，當中梁諾恆、茹子楠、安永佳等多位外流兵亦有入選，惟暫時自由身的後衞謝家強則落選。值得一提，最近在西班牙第三級聯賽表現出色的陳晉一，聯同潘沛軒及謝家榮，自港隊U23醉酒風波被罰禁止入選港隊一年後，亦首獲重召。

除此之外，今次初選名單中亦出現多名新面孔，當中效力東方的蘇格蘭、香港混血兒鐘樂安，首次獲港隊徵召；至於傑志中堅周緣德、中場顏卓彬、東方前鋒黃皓雋，連同潘沛軒則首度入選大港腳。

香港隊將於3月20日展開訓練，並在3月23及28日進行友賽，當中首場賽事的對手及比賽詳情仍有待落實，而第2場賽事則作客由前港足主教練金判坤帶領的馬來西亞。

初選名單如下：

門將：梁興傑（標準流浪）、葉鴻輝（東方）、保羅（傑志）、謝家榮（和富大埔）

後衞：勞烈斯（大連人）、亞歷斯祖、鐘樂安、梁冠聰、黃梓浩（東方）、羅素、費蘭度、周緣德、艾里奧（傑志）、徐宏傑、余煒廉（理文）、茹子楠 （梅州客家）、李毅凱 （南通支雲）、陳晉一 （皇家伊倫聯）、梁諾恆 （浙江隊）

中場： 胡晉銘（東方）、陳俊樂 （廣州城）、黃洋、顏卓彬（傑志）、鞠盈智（冠忠南區）、迪高、顏樂楓、黃 威（理文）、陳肇鈞（晉峰）

前鋒： 孫銘謙、黃皓雋（東方）、安永佳（廣西平果哈嘹）、羅梓駿、潘沛軒（傑志）、簡嘉亨 （冠忠南區）