香港隊　U23代表隊集訓初選名單出爐

為準備將於今年9月展開的亞洲足協U23亞洲盃外圍賽，香港足球總會周二（21日）公布23歲以下代表隊集訓初選名單，其中早前到日丙球會鹿兒島聯試腳的余在言，和效力泰國清萊聯的梁祐維，亦告入選初選。

今次共有35人進入初選名單，當中以12人入選的港超球隊香港U23為大戶，包括龐焯熙、鄧筵霑和黎培基等。此外，近期上陣機會漸多，年僅16歲的港會後衞周子謙，以及落選大港腳名單的冠忠南區門將伍瑋謙，亦進入初選名單。

港隊將於3月8日至28日期間，舉行集訓，當中20日會往海外訓練及比賽，詳情有待公布。

初選名單如下：

門將：龐焯熙、雲天樂（香港U23）、伍瑋謙（冠忠南區）、羅澔陽（晉峰）

後衞：陳潤潼、宋紘毅、嚴啟倬（香港U23）、周子謙（港會）、甘智健、 曾以行（傑志）、羅焯熙（理文）、黃政德、葉卓文（晉峰）、梁祐維（清萊聯）、湯翹哲

中場：柏拔、馬希偉（東方）、黎培基、林樂賢、李俊諺、鄧筵霑（香港U23）、趙聡悟、袁振謙（傑志）、鄭進泓（理文）、邵昀俊、劉君正（晉峰）

前鋒：余在言（標準流浪）、宏愷志、劉家喬、李樂謙（香港U23）、張廣然、江展民、馬斐（傑志）、陳傲軒（冠忠南區）、伍家揚（晉峰）