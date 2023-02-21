學界精英足球　男拔聖若瑟攜手晉級決賽

「全港學界精英足球比賽」周二（21日）於石硤尾公園足球場，上演兩場4強大戰，結果聖若瑟書院及拔萃男書院，分別淘汰賽馬會萬鈞毅智書院及仁濟醫院董之英紀念中學，攜手晉身決賽，繼去年年尾港九區學界D1決賽之後，兩隊將會再碰頭。

面對首次闖入精英賽的賽馬會萬鈞毅智書院，聖若瑟派出效力傑志的戴子軒，以隊長臂章坐鎮中場，兩隊開局都踢得比較謹慎，直至上半場尾段，聖若瑟開始發力，先有劉宇浩把握毅智守將解圍不遠，33分鐘於禁區內勁抽射入。1分鐘後，聖若瑟靠趙浩喬再下一城，半場取得2球領先優勢。換邊後，落後的毅智反撲未果，反被聖若瑟把握機會來開比數，55分鐘劉宇浩接應隊友頭槌二傳，門前攻入個人今場第二球。3分鐘後，再有蕭政攻入埋齋入球，為聖若瑟鎖定4比0勝局。

尾場有拔萃男書院面對仁濟醫院董之英紀念中學。面對加入多位B Grade球員的男拔，董之英上半場踢得更為主動，鄭宇稀和陳鴻耀先後獲得埋門機會，但都被男拔門將化解危機。男拔勝在埋門效率更高，25分鐘，謝衍濤接應傳中門前射入，為球隊先開紀錄。易邊再戰，董之英進攻未見起色，男拔就繼續搶攻，先有趙正宇39分鐘禁區內轉身抽射，為男拔拉開領先優勢。2分鐘後，男拔「10號仔」曾昭灝剛過半場就起大腳笠射，以一球「世界波」為球隊「埋齋」。最終男拔以3比0淘汰董之英，將與聖若瑟上演港九區學界D1決賽翻版。