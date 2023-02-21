歐聯好波連場！拿玻里勢勇開W無「蘭」度

要數歐洲今季最具霸氣球隊，喺意甲遙遙領先嘅拿玻里絕對係熱門之選，佢哋喺聯賽同歐聯都展示出驚人實力，攻擊力堪稱歐洲最強，周三(22日)凌晨歐聯16強首回合作客法蘭克福，挾5連勝強勢出擊，有力反客為主先贏一場，客勝非常抵玩。（Now 644周三凌晨4時直播）

拿玻里喺意甲領先次席國際米蘭15分，奪冠路非常穩陣，注意力肯定會集中喺歐聯身上，希望挑戰呢項歐洲最高榮譽冠軍。拿玻里喺分組賽6戰5勝，只係喺已出線情況下留力輸波，6場分組賽入20球亦屬歐聯火力最強球隊，實力同狀態都極有保證。

拿玻里近期愈戰愈勇，近5場賽事全勝，其中4場係贏2球或以上，表現好有說服力，就算作客亦連續4場派蛋贏波，以域陀奧森漢為首嘅鋒線無堅不摧，目前歐洲冇幾多隊可以阻止佢哋贏波。

法蘭克福主場冇威力

法蘭克福雖然係上屆歐霸盃冠軍，但歐聯舞台始終級數有別，呢隊德甲勁旅分組賽3仗主場僅得1勝，戰鬥力同一線球隊仲差一班。法蘭克福踢法主攻，但拿玻里出名反擊力一流，今場隨時會被客隊快速突擊打爆，撐拿玻里開客W。

直播表

周三4:00am 歐聯 利物浦 Vs 皇家馬德里

Now 643

周三4:00am 歐聯 法蘭克福 Vs 拿玻里

Now 644