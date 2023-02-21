希亞路：銀河艦隊訪紅軍　坐和望贏

皇家馬德里跟利物浦近年成為宿敵，以對賽戰績來說，我的舊東家「銀河艦隊」明顯稍為佔優。

自2018年起，皇馬便曾經在兩次歐聯決賽以及1次8強階段擊倒紅軍，所以毫無疑問，我認為皇馬將有頗大的心理優勢。

雲尼斯奧斯祖利亞於上季歐聯決賽攻入致勝球，我認為他今仗是一位危險人物。由於利物浦右閘阿歷山大阿諾特經常上前助攻，他的身後將會出現空位，而當皇馬搶到皮球後，這位巴西國腳，就能夠於這位置作出突破。

中場的比併同樣相當關鍵。兩軍都是踢4-3-3陣式，但我不認為利物浦在這位置，跟以往一樣那麼強勁，所以如果皇馬能夠控制中場中路的話，他們就能夠令主隊吃盡苦頭。

今季利物浦最大的變動是前線鐵三角的組合。以往皇馬需要考慮到沙迪奧文尼的威脅，但如今紅軍的全新前線組合，是由年青當打的加普夥拍達雲紐尼斯，再加上穆罕默德沙拿而組成。

雖然我不認為由沙拿、加普及紐尼斯率領的鋒線，會跟全盛時期的沙拿、文尼及費明奴一樣令人聞風喪膽，但他們絕對有能力為皇馬的防線帶來麻煩，我相信他們在未來的時間會不斷進步。

紅軍領隊高普，肯定渴望在主場贏波，取得領先優勢帶到作客班拿貝球場的16強次回合，所以他們今仗將採取主攻。我相信銀河艦隊能夠頂得住壓力，並繼續取得面對紅軍時的優勢，作客獲勝而回。