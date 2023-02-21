何思朗入讀港大談生涯突破　有成績練到嘔也值得

香港大學今日（21）宣布透過「頂尖運動員入學計劃」取錄八個傑出運動員，包括香港佩劍一哥何思朗。他憶述在突尼西亞大獎賽打入16強，創下世界排名新高，藉此勉勵佩劍隊在世界佔一席位。

港大透過「頂尖運動員入學計劃」錄取何思朗、謝影雪（羽毛球）、賀思樂（三項鐵人）、杜靴迪（欖球）、林銘夫（田徑）、黃凱彤（乒乓球）、林兆恆（乒乓球）和王愉程（殘疾人乒乓球）。八人於2023/24學年入學，除了獲頒40萬元的「香港大學李兆基頂尖運動員獎學金」，還享有個別輔導、彈性上學安排等，務求兼顧運動和學業。

何思朗16歲轉為全職運動員，相隔11年重返校園，將修讀工商管理學學士課程：「我退役後打算開劍擊館，希望學習創業、人力資源和會計相關知識，應用在未來事業上。」但他強調「想打到40歲」，離退役還有一段時間，會劍擊行先，讀書其次。

今年可謂思朗的生涯年，於三站國際賽打入正賽，其中突尼西亞大獎賽反勝南韓名將、兩屆奧運冠軍金政煥，殺入16強，他說有賴佩劍隊的新教練李旭宰：「他給我很大信心，不停說『你得嘅』、『你可以做到』，臨場指示清晰，會在適當時候叫我轉打法，即刻成功。」李旭宰上任月餘，訓練模式亦有改變：「以前每日練5小時，現在7小時，每節至少打500個弓步，好辛苦好辛苦好辛苦⋯⋯試過練到嘔，還有一次練完沖涼，覺得真的好累，好想喊，但不管了我一定要有成績，一切都是worthy（值得）。」

思朗創下世界排名新高51位，未有自滿：「我上過一次（16強）想繼續上，目標一直是世界前16，拿下奧運資格。」思朗滿懷鬥志出戰月初的世界盃波蘭站，卻在首圈止步，他直言心態影響發揮，曾為此徵詢奧運冠軍張家朗意見：「他說有目標反而有壓力，所以別想太多，一劍一劍、一場一場打自然會有成績。我回想起突尼西亞站，我也沒想過入到16強，的確如此。」

眨眼間，當年因「擲面罩」錯失雅加達亞運資格的小伙子，已變成今日沉穩的大人，思朗說起話來，也有一份香港佩劍一哥的擔當：「我希望做一個好榜樣，鼓勵年輕一代全職打劍。我入到16強你們都得，甚至入到8強，拿到獎牌。我們佩劍也可以像花劍、重劍一樣在世界上佔一席位。」