利物浦殘陣唔夠砌　皇馬下盤睇定食

歐聯16強重演舊年決賽翻版，利物浦先於首回合主場迎戰皇家馬德里。兩隊近年多次交手，「銀河艦隊」都食住「紅軍」，包括去年及2018年兩場決賽，都由皇馬贏波捧盃，再數近6次交手，皇馬錄得5勝1和壓倒性成績，利物浦本身已經唔夠砌，今季表現更嚴重下滑，要反壓對手相當困難，皇馬受讓平半下盤抵玩。（Now 643周三凌晨4時直播）

利物浦現時排喺聯賽中游，英聯盃及英足盃相繼衞冕失敗，歐聯分組賽屈居拿玻里之後次名出線，16強抽得下下籤，抽到剋星皇馬，晉級難度極高；雖然前鋒傷兵情況稍有改善，聯賽成績亦見好轉，剛獲得兩連勝，但堤亞高艾簡達拿缺陣，上仗聯賽入波嘅達雲紐尼斯肩膊受傷，未知能否披甲，陣容不整，「紅軍」就算派強陣出擊都無法奈何皇馬，更何況如今陣容殘缺，勝算自然更低。

華維迪頻入波狀態勇

皇馬保留去年奪冠人腳，分組賽輕鬆首名出線，早前歷史性第5次捧走世冠盃，該兩仗轟入9球展示強勁攻力，奪冠後重返聯賽即以4比0大炒艾爾切，上仗鬥奧沙辛拿再贏2比0，雖然泰拔高圖爾斯及卻奧斯受傷缺陣，但門將盧連漸入佳境，中前場人腳調動亦充裕，賓施馬及費達歷高華維迪近期狀態神勇，後者上仗又入波，要攻破利物浦防線，相信並非難事。