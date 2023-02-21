萊比錫孖寶將上「車」　屠「城」做見面禮

德甲勁旅RB萊比錫近年「出口」唔少球員去英超，靚貨陸續有來，中堅加華度爾表示，渴望去英超搵食，並暗示將於下季同隊友尼干古一齊轉投車路士，周四(23日)凌晨歐聯16強首回合RB萊比錫主場對曼城，呢2位猛將勢必顯身價，力爭擊敗「藍月亮」，作為上「車」見面禮。

加華度爾喺今屆世界盃表現出色，協助克羅地亞打入4強，佢當時戴面罩比賽，「蒙面俠」形象深入民心，早已傳出皇馬同曼城計劃收購佢。不過，加華度爾心繫車路士，皆因受隊友尼干古影響：「我知道轉投英超球會前，需要再提升自己水平，尼干古係我見過嘅最佳球員，佢嘅表現令人難以置信，我同佢講過，無論佢加盟邊支球隊，我都會跟隨佢。」

據悉車路士已「預訂」尼干古，將於今夏正式收購呢位法國國腳，意味加華度爾可能跟埋上「車」。事實上，車仔中堅堤亞高施華已經38歲，唔排除簽入21歲嘅加華度爾作為接班人，估計佢身價高達9,000萬歐元。

值得一提，尼干古曾於2021年9月歐聯分組賽對曼城，上演帽子戲法入3球，佢同加華度爾一攻一守，勢必成為曼城心腹大患。