香港隊　初選大軍新舊面孔有話兒

香港足球代表隊周二（21日）公布新一期初選名單，除了有一眾新面孔之外，亦有球員相隔多年後再獲徵召，幾位球員就分享到此刻心情。

效力東方的黃皓雋（Anson），今季於港超賽場上陣機會大增，其出色表現，當然逃不過港隊主教練莊恩安達臣的目光。作為首入初選名單的其中一員，Anson對就視今次為學習機會：「當然入選初選名單係高興，不過仲有好多嘢要學習，只想做好自己同埋一日比一日更好。」

傑志後衞周緣德2019年曾隨港隊，赴蒙古出戰「亞洲足協U23足球錦標賽」外圍賽，他對相隔多年再獲徵召表示開心：「感謝主教練莊恩安達臣肯揀我，我會同其他隊友一齊努力，好期待喺安帥踢法下比賽，同跟佢學嘢。」

梁興傑對上一次入選大港腳已經是2021年的世盃亞洲區外圍賽，對於今次再度躋身初選名單，更首次獲莊恩安達臣徵召，這名效力標準流浪的門將直言十分興奮：「好開心再次入選，因為自己嘅表現可以比香港隊教練認同。」

至於早前回流港超加盟傑志的羅素，對上一次為港隊披甲已是2019年，他顯然對重返代表隊感到非常期待：「每次有份入選港隊，對我嚟講都係好榮幸！香港係我屋企，過去代表港隊嘅時候，我都踢出最佳表現，喺主場球迷面前，尤其喺香港大球場比賽更加係非常難忘嘅經歷。」他透露現時正積極加操，希望盡快重返最佳狀態。