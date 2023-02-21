拉舒福特辛祖爆發之謎 同寸王徒弟有關

拉舒福特上仗對李斯特城起孖，近17仗交出16球3助攻，另外查頓辛祖歸隊後亦狀態冒升，上場同樣有波入，兩位紅魔鋒將有咁好表現，奧脫福看台上球迷呼喚「麥卡菲」名字，原來佢哋講緊今季新加盟嘅曼聯前鋒教練，「寸王」摩連奴昔日徒弟，福仔同辛祖有咁好表現，完全係佢功勞。

麥卡菲係曼聯教練團新成員，專門提高前鋒能力，佢係前南非國腳，球員時代踢過阿積士、切爾達、波圖、布力般流浪同韋斯咸，其中效力波圖期間贏過歐聯冠軍，當時主帥就係摩連奴，退役後擔任教練，雖然45歲嘅佢身型漸逐發福有大肚腩，但呢啲唔重要，最重要係佢識得點樣調教前鋒。

曼聯操練中，麥卡菲對福仔同辛祖進行一對一訓練，改善佢哋嘅埋門技術，而且佢懂多國語言，能以英、荷、西、葡語溝通，有效地同球員交流，佢對福仔嘅調教好全面，包括改善頭槌，傳授經驗，有機會時更加冷靜等。

目前拉舒福特已累積攻入24球，超越個人於2019至20年球季最佳紀錄22球，曼聯官方社交媒體出帖祝賀，並留言「依家只係2月」，意思係佢仲可以將入球數字推高。