兩大門神鬥蝦碌　利物浦主場2比5慘負皇馬

周三(22日)凌晨歐聯16強首回合大戰，利物浦主場對皇家馬德里上演入球騷，兩大門神艾利臣比加同泰拔高圖爾斯齊齊「蝦碌」，結果利物浦喺領先2球之下，被皇馬連轟5球反輸2比5，次回合仲要作客馬德里，出局幾成定局。今次係利物浦史上首次喺歐洲賽主場被轟5球，寫下恥辱紀錄。

呢場上屆歐聯決賽翻版，志切復仇嘅利物浦乘主場氣勢即刻搶攻，只係4分鐘就由達雲紐尼斯門前巧妙後腳射入，皇馬失守後表現立立亂，14分鐘門將泰拔高圖爾斯罕見犯錯，佢接應隊友高波回傳嗰陣，唔小心用膝頭將個波彈離控制範圍，直接送畀穆罕默德沙拿射成2比0。

如夢初醒嘅皇馬隨即大反撲，雲尼斯奧斯祖利亞21分鐘禁區頂抽入死角，令球隊軍心大振，36分鐘輪到利物浦門將艾利臣比加出事，佢接應隊友回傳第1時間踢畀隊友，點知直接省落雲尼斯奧斯祖利亞再反彈入網，兩大門神各送1球下，半場踢成2比2平手。

換邊後皇馬愈踢愈順，47分鐘艾達米列達奧接應莫迪歷罰球頂入，55分鐘賓施馬射門省中祖高美斯改變方向彈入，已崩潰嘅利物浦67分鐘再被皇馬快速反擊，由賓施馬射成5比2完場。Opta數據顯示，今場係利物浦史上首次喺歐洲賽主場失4球或以上，亦係歐聯史上首支領先2球下，最終以3球落敗嘅球隊。

利物浦領隊高普賽後批評球隊防守表現：「上半場我哋踢得非常好，除咗2個失球，第1球我哋有5、6個球員防守，但冇一個人好作出攔截，踢得太過被動，第2個入球係個鬧劇(艾利臣比加)，根本唔應該出現。次回合會係極大挑戰，但我哋要先集中英超。」