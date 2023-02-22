說好的報仇呢？沙拿7戰皇馬1和6負

利物浦前鋒穆罕默德沙拿上屆歐聯決賽前夕，揚言要擊敗皇馬，報番2018年決賽受傷及輸波之仇，但卻事與願違，來到今屆16強，呢位30歲前鋒又有報仇機會，點知紅軍領先2球之下，倒輸2比5瀕臨出局。睇番沙拿職業生涯7次對皇馬，結果僅得1和6負，報仇願望都唔知幾時可以實現。

2018年歐聯決賽，利物浦1比3不敵皇馬，沙拿喺比賽中被沙治奧拉莫斯整傷膊頭，上屆決賽兩隊再碰頭時，沙拿豪言要報仇，但紅軍再以0比1敗陣。沙拿今屆原本都好有機會報番2敗之辱，今仗16強首回合開賽14分鐘內，佢已射入1球及1次助攻，協助紅軍領先2比0。

呢位埃及國腳喺歐聯累積入44球，追平車路士名宿杜奧巴，成為歐聯史上最多入波嘅非洲球員之一，同時亦成為史上首位為單一支英格蘭球隊，累積8場歐聯取得入波及助攻嘅球員，如果利物浦今場贏波，沙拿就真係「完美報仇」，但最後好夢成空。

除咗沙拿又報仇失敗之外，領隊高普亦成為網民寸爆對象，因為佢上屆決賽輸波後，指「銀河艦隊」踢法龜縮，破壞比賽，並揚言將帶領利物浦捲土重來，要預訂今屆決賽城市伊斯坦布爾嘅酒店，但睇來依家應該可以慳番，賽後高普亦承認次回合反勝機會非常渺茫。