林裕殷演史篤城地標戰　與陳頌文同場上陣

在周日（19日）史篤城女足對狼隊的預備組賽事，前港隊女足成員林裕殷（Natalie），終於註冊成功並後備入替上演「地標戰」，成為繼陳頌文（Karri）之後， 另一名為這支英格蘭第三級別女子聯賽球隊披甲的香港年青女將。

林裕殷過去曾效力公民及港會，屬於港隊青年軍常客，2020年「土耳其盃」更首度成為「大港腳」。去年她舉家移居英國，並於9月試腳成功，但因轉會手續遲遲未能完成，最終苦等大半年，上場對狼隊的預備組賽事才首度亮相；Natalie於該仗65分鐘後備入替，最終史篤城憑另一前港足成員陳頌文上半場建功，以3比1擊敗對手。

來到英國後首次代表球隊參加正式賽事，Natalie接受本報記者越洋訪問時顯得十分興奮，但她亦承認自己狀態未足：「今日著住史篤城波衫比賽真係好珍貴，自從2021年12月19日踢完最後一場女甲聯賽後，因為疫情同埋專心應付IGCSE，已經好耐無比賽，仲要時間要攞番比賽嘅感覺。」她續指在沒有比賽期間，一度令自己的「足球火」熄滅，幸好這段時間靠着籃球燃起運動員的鬥志，否則已與足球畫上句號。

值得一提，今場史篤城教練一度安排兩名前港足女將，組成前鋒攻堅，對此Natalie亦有感而發：「之前喺公民同港隊一直有合作，嗰陣karri打攻中， 我就踢防中，所以大家包位同傳波都好有默契。之後karri早我一年去咗英國， 而我就𨍭踢港會，以為冇得再一齊踢，但呢家竟然又可以踢同一隊，同埋一齊落埸比賽，感覺好奇妙。」

另外出身自體育世家的Nataile，已經加入英國球會Manchester Mystics，並於上月被邀請加入英國籃球最高級別賽事WBBL，但奈何亦因註冊問題，暫時她只能出戰U18及D2賽事維持狀態。Nataile又笑言此刻自己更愛籃球：「始終足球球齡得8年，比較遲起步，但籃球大約三歲就同爸爸練習，9月開始又有好多比賽畀我發揮，所以信心大啲，同埋成日入波好玩啲，足球成埸波反而得一兩球。」