亨特利批147獎勵「縮水」：應該送車或靚錶

香港桌球天王傅家俊去年在紅館轟出1Cue147，令球迷瘋狂，要知道做出這個紀錄1Cue清枱絕不容易，曾奪得7屆世界冠軍的「桌球皇帝」亨特利最近接受訪問時批評轟147的獎勵「縮水」，建議應該大大加碼，甚至是以名車作獎勵。

「這是桌球員最完美的表現！」作為「前一」的亨特利認為轟出147的獎勵要再提高。過去於90年代，於世錦賽能夠轟出147可獲147000鎊的獎金，亨特利與奧蘇里雲都曾袋走過，然而再追到史冊紀錄的首桿147獎勵，即傳奇球星戴維斯82年於Lada精英賽時，更獲得Lada名車一部。

但隨着很多球手都成功試做147，感覺愈來愈普遍，受重視程度亦削減，有賽事的147獎金僅5000鎊，而2022年世錦賽的147獎金為4萬鎊，比起90年代已「縮水」近4倍。

「我覺得147的獎勵要大大提高，如果賽會不想給太多的獎金，可以考慮獎品如汽車、名貴手錶或其他？」過去在世錦賽曾三次轟出147的亨特利坦言這絕對不是輕易能做到，「你要在無預算桌球走位的情況下，打出36次完美的攻勢。」147自82年設有紀錄以來，至今僅轟出185桿，其中奧蘇里雲是轟出最多147的球手，共15次，希堅斯及亨特利分別轟出12次及11次，而香港的傅家俊則以5桿，與羅拔臣及福特並列排名第8位。