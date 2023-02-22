列斯聯宣布新帥上任　一項數據超強

英超護級份子列斯聯早前炒咗領隊馬殊之後，終於搵到新帥，宣布聘請查維加西亞為新領隊，呢位52歲西班牙籍教頭以往執教屈福特期間，為球隊平均每場英超搶到1.18分，屬於屈福特史上英超平均得分第2高主帥，幫球隊護級成功，佢今次能否拯救列斯聯，大家拭目以待。

近期有多位領隊人選同列斯聯扯上關係，最終查維加西亞成為真命天子，會方發表聲明話：「球會非常高興公布，查維加西亞成為新領隊，佢擁有豐富經驗。」據悉列斯聯只係同查維加西亞簽下1份「具彈性合約」，意味一旦球隊短期內成績未有改善，可能隨時再換帥。

查維加西亞曾經執教奧沙辛拿、馬拉加、華倫西亞、艾薩德等球隊，2018年1月臨危受命接手執教屈福特，成功協助球隊護級，2018/19年球季更率領屈福特獲得英超第11位及英足盃決賽，期間平均每場搶到1.18分，至於馬殊執教列斯聯，平均每場取得1.08分。

列斯聯現時排英超尾2，查維加西亞將於周六(25日)晚領軍主場對包尾嘅修咸頓，上演護級生死戰。