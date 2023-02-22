3年來首次出戰世錦賽　港冰球隊力爭升級

中國香港男子冰球代表隊經歷3年全球疫情大流行後，即將出發角逐「IIHF世界錦標賽2023」第三級別B組賽事。今屆賽事將於2月27日至3月5日假波斯尼亞和黑塞哥維那（簡稱波黑）舉行，港隊力爭佳績。

世界排名第47位的中國香港隊將與吉爾吉斯 （世界排名第49位）、世界排名第50位的東道主波黑、伊朗（世界排名第56位）、馬來西亞（世界排名第53位）及新加坡（世界排名第55位）切磋。小組首名將獲得升組資格。

由於疫情關係，中國香港成年男子冰球隊已有三年沒有出戰世錦賽 （當中2020及2021年被冰聯取消；2022年因旅遊限制而未能出隊），最近一次亮相國際賽已是2019年。鑑於旅遊和防疫限制，港隊的恒常訓練及賽程大受影響，但隨著疫情緩和及防疫措施逐步放寬，港隊由上年年底開始復操。

中國香港成年男子冰球代表隊繼續由俄羅斯藉Nikita Smirnov擔任主帥，並於日前在Mega Ice集訓。港隊於「IIHF世界錦標賽2019」第三級別資格賽的戰績是4勝1負，當中包括以7-0輕取波黑和吉爾吉斯棄權而獲得賽事第二名。

港隊隊長梁健邦訓練後說：「雖然港隊在去年尾逐步復操，但球員在防疫措施許可下繼續參與本地聯賽，以保持狀態和累積實戰經驗。」他續稱:「『IIHF世界錦標賽2023』是疫情緩和後港隊首個參加的國際賽，大家都很雀躍能再次與其他國家選手較量，而且這比賽對港隊非常重要。大家渴望比賽已久，所以訓練時份外賣力。」

「今次我們派出的球員可算是過去幾年來最強陣容之一，固此對賽事期望甚高。陣中不乏年青好手，還有其他像我的老將們一同出戰。我們實力和經驗兼備，足以應付艱難比賽。年青球員可藉著賽事向國際賽經驗豐富的球員取經，並且學習保持冷靜和克服逆境。」

因疫情而停辦3年的全亞洲最大型「Mega Ice 五人冰球賽」將於2023年4月23日至5月6 日再度假MegaBox上演，屆時公眾可免費現場觀賞世界各地不同球隊與本土地好手們激烈競技，司職後衛的梁氏續說：「『Mega Ice五人冰球賽』向來在本地球壇舉足輕重，我樂見過去幾年本地冰球繼續良好發展，尤其是兒童組別參與人數眾多。年青一代可藉著『五人冰球賽』與不同風格外隊切磋時增加實戰經驗，進一步幫助他們提升技術和知識。『五人冰球賽』 在海外有一定的知名度，今年賽事復辦會令香港冰球重返世界舞台。」