重訪德國夏蘭特醒神　曼城萊比錫大駁火

歐聯16強首回合焦點之戰，RB萊比錫主場硬撼曼城，德甲球隊RB萊比錫踢法開放，即使去到歐洲賽亦唔例外，預料將會繼續同曼城鬥攻。至於英超豪門曼城復甦，喺早前榜首大戰擊敗阿仙奴，士氣大振，相信今仗會強攻RB萊比錫，力爭先下一城，首選中位數2.5球嘅入球大。(Now 643周四凌晨4時直播)

作客嘅「藍月亮」踏入2023年曾陷入低潮，但球隊畢竟根基深厚，近期已經重回正軌，包括喺英超榜首大戰作客3比1擊敗阿仙奴，射手艾寧夏蘭特亦重拾射門鞋。呢位挪威國腳效力多蒙特時期，曾經多次射破RB萊比錫大門，今仗有望再數胡。

雖然曼城上仗英超失分畀諾定咸森林，明顯有所留力，始終「藍月亮」由哥迪奧拿執教後，喺本土賽事已奪冠無數，最大目標係一嘗歐聯冠軍滋味，相信今仗作客都會全力主攻，爭取贏波係基本，入多幾粒就更加圓滿。

RB萊比錫主場例駁火

至於RB萊比錫一向崇尚進攻足球，經常創造大比數賽果，包括上月德甲以6比1狂勝史浩克04。呢支「紅牛兵團」踢歐戰亦無懼同傳統勁旅駁火，近6場歐聯主場總入球全開3球或以上，其中今屆分組賽曾經喺主場以3比2擊敗上屆冠軍皇家馬德里。

安達施華、迪姆華拿、蘇保斯拉爾等進攻球員都具備不俗質素，配合地利優勢，相信有能力喺曼城身上取得入球，加上萊比錫近兩次對曼城總入球都達3球或以上，預料今鋪會再演入球騷。

直播表

周四4:00am 歐聯 國際米蘭 Vs 波圖

Now 644

周四4:00am 歐聯 RB萊比錫 Vs 曼城

Now 643