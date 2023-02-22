U16女足赴英集訓　在經歷中蛻變

香港賽馬會與曼聯合作的「賽馬會青少年足球發展計劃」初衷旨在希望青少年透過足球啟迪成長。適逢今年是雙方合作十載，馬會邀請了香港U16女子足球代表隊成員早前飛抵英國曼徹斯特，進行了為期九日的英國交流之旅。這次行程包含了一系列的社區、文化交流等活動，當然還有「主菜」—深入英國國家隊訓練基地St. George’s Park以及曼聯的卡靈頓訓練中心等基地體驗當地的訓練設施和配套，亦與當地球隊進行友誼賽，「以球會友」。

能夠有九天時間全程投入足球訓練之中，對於球員訓練的精神面貌能夠煥然一新，香港足總女子足球經理黃若玲認為球員獲得難能可貴的機會：「球員在這裡面對不同教練的教導感到頗有新鮮感，加上環境和氣氛亦有不同，平時她們可能要放學後帶着疲倦的狀態去訓練，比起這旅程大家能夠全情投入，看到她們連做熱身也特別落力。」U16女足代表盧靜怡最欣賞他們的教練風格：「這裡的教練特別懂得鼓勵我們，而且他們很主張球員在踢球時需要具備自信心，這也是香港平時訓練中欠缺亦需要強調的東西。」

有充足的訓練當然亦要有實戰去檢視效果，其中安排了兩場香港U16女足對曼聯U16女足的友誼賽。在首場港隊以0比12落敗之後，對於很想在下一場扳回一城的球員們，曼聯足球學校香港總教練奧拜恩 (Christopher O'Brien) 就認為大家要重新定義「勝利」這個詞語：「賽果不只是比數，而是你如何準備和檢討你的場上表現，比數只是數字而已，對你們來說『勝利』更可能是你們在每次比賽中學到什麼，你的成功往往可能是取決於你長遠的願景，不用太擔心眼前的事，盡情享受你的比賽就可以。」翌日，香港U16女足再戰曼聯U16女足並以1比0取勝，完成蛻變。

黃若玲認為：「在（U16）這個年紀，足球的技戰術並不是一切，長遠來說，要取得成就的話，這時候的成長其實很重要，內心一定要很「紮實」才能走下去。」