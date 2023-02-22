下月粉嶺再現職業高球賽　高手爭英國大滿貫資格

香港哥爾夫球會呈獻「國際都會高爾夫球錦標賽」，將於3月23日至26日在粉嶺球場內的複合球埸舉行，為香港回歸世界高爾夫球舞台打響第一炮。

「國際都會高爾夫球錦標賽」是自2020年後首個在香港舉行的職業高爾夫球賽，亞洲巡迴賽（亞巡賽）球手和國際球星勢必同場較技，令一眾球迷引頸以待。今次賽事除了作為亞巡賽站之一，今天更獲The R&A 認可，成為高爾夫球四大滿貫之一「英國公開賽」的資格賽。眾所周知，「英國公開賽」是世界上歷史最悠久的高爾夫球賽之一，於今年7月舉行的賽事將踏入第151屆。「國際都會高爾夫球錦標賽」能夠獲得「英國公開賽」資格賽這項殊榮，將令香港這一最新的世界級球賽成為萬眾期待的大賽。

香港高爾夫球界熱切期待世界和亞洲區內頂尖球手蒞臨香港哥爾夫球會爭逐「國際都會高爾夫球錦標賽」。亞巡賽專員兼行政總裁唐籌民（Cho Minn Thant）表示：「香港一直是亞巡賽其中一個分站，作為賽事場地的香港哥爾夫球會粉嶺球場更是亞洲其中一個最知名的球場。香港站成為『英國公開賽』資格賽，讓球手有機會直接晉身世界歷史最悠久的大滿貫賽事，足證香港在國際高爾夫球賽事中佔有重要席位。參加大滿貫賽事是每一位職業球手夢寐以求的目標，對亞洲球手來說，能夠透過參與『國際都會高爾夫球錦標賽』爭取晉身資格，是他們高球生涯中難得的機會。」

賽事除了讓球手可以問鼎資格賽外，球迷亦有眼福，皆因「英國公開賽」冠軍獎盃Claret Jug亦將在今次比賽期間於香港哥爾夫球會限時展出，球迷將有難得的機會，近距離一睹此舉世聞名的獎盃。

呈獻「國際都會高爾夫球錦標賽」的香港哥爾夫球會對賽事能成為「英國公開賽」資格賽表示歡迎。香港哥爾夫球會會長郭永亮表示：「香港哥爾夫球會一向以獨特且豐富的歷史氛圍、自然美景和具挑戰性的粉嶺球場馳名於高球界。我們非常歡迎 The R&A 頒授『英國公開賽』資格賽的殊榮予『國際都會高爾夫球錦標賽』。為了爭奪四張『英國公開賽』的入場券，球手將使出渾身解數，觀眾在粉嶺球場將可欣賞一幕幕精采賽事。」

郭永亮續說：「球會將在今年舉辦三項大型世界級高球賽事，『國際都會高爾夫球錦標賽』作為香港國際高球賽季的揭幕戰，標誌着我們在推動高球盛事化方面進入新里程。我們非常高興，可以東道主身份歡迎國際頂尖球手、來自世界各地的旅客，以及數以萬計的香港市民蒞臨粉嶺球場觀賽。」

大會正密鑼緊鼓籌備「國際都會高爾夫球錦標賽」，將香港打造成世界級高爾夫球賽盛事之都。現時敲定參賽球手名單的工作正進行得如火如荼，大會將於2月28日率先公布首兩位確定參賽的高爾夫球巨星，並介紹場內觀眾村的精彩娛樂節目和門票詳情。