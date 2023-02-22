聖西路出擊踢得謹慎　國米波圖好守「細」

歐聯16強首回合大戰，意甲勁旅國際米蘭主場迎戰葡超班霸波圖，兩支球隊都以防守力強見稱，失球數字極低，而且作為歐洲賽常客經驗豐富，淘汰賽生死戰必定採取保守踢法，希望能夠穩中求勝，預計今仗入球機會有限，2.5球嘅細盤必捧！（Now 644周四凌晨4時直播）

聖西路出擊踢得謹慎

國際米蘭自世盃後表現穩定，近12場賽事只輸過1場，最大原因係防守組織大大改善，尤其喺聖西路主場出擊踢得非常謹慎，往往用最穩陣方法贏波，近7仗主場賽事，有6場法定時間總入球開2球或以下，包括1比0小勝拿玻里、阿特蘭大同AC米蘭等強敵，今場會照辦煮碗，希望再煲魚生粥。

作客嘅波圖擅長穩守突擊，39歲老將中堅比比為首嘅防線滴水不漏，對上8場比賽竟然有7場保持不失球，近6場有5場總入球開2球或以下。波圖喺分組賽失咗7球，但有6球係喺頭兩場低潮期所失，之後4連勝出線只失過1球，防守非常穩固，今仗作客米蘭將先求不敗，國米亦缺乏搶攻板斧只求小勝，入球細值博。