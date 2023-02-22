陳芷澄上季LPGA迎突破　期待時隔9年再戰亞運

香港高爾夫女將陳芷澄周三（22日）出席贊助商簽約儀式，她透露已向總會申請參加杭州亞運，對於有機會時隔9年再戰亞運會，她表示相當期待以職業球手身份，為香港爭奪獎牌。

東京奧運代表陳芷澄（Tiffany）上季在美國女子職業巡迴賽（LPGA）表現出色，兩次取得前10名，創生涯佳績，瑞士盈豐銀行（EFG）今日（22日）宣布與陳芷澄贊助合約延長3年，另外亦透過盈豐青少年基金會資助15歲香港高爾夫球代表劉弦。

陳芷澄近年一直留美訓練，兩年多未有回港的她表示，疫情期間因訓練受影響一度陷入低潮，上季喜見自己有進步：「過去5年職業賽累積了很多寶貴的經驗，特別是2020年成績好差，讓我更了解自己有哪個地方需要改善，近一年半我都針對不足之處尋求進步，例如我有寫筆記，而且會用app（手機應用程式）記低每一桿的成績，收集每次訓練的數據。」

曾出戰廣州（2010年）及仁川亞運（2014年）的Tiffany表示，今年最大目標是在杭州亞運爭奪獎牌：「我已向總會申請參加亞運，雖然賽事與LPGA某些比賽撞期，但我會以亞運為目標，希望代表香港出賽。亞運高球項目競爭很激烈，因為南韓、日本、泰國球手都很強，不過距離上次出戰亞運相隔差不多10年，我的球技已大幅進步，希望可以在頂級亞洲賽事贏得獎牌，為香港增光。」陳芷澄周日將飛往新加坡，展開新一季LPGA賽事。